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السعودية تطلق مبادرة لإنشاء تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات

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Bookmark article    Publié le Jeudi 30 Juillet 2026 - 18:41 قراءة: 1 د, 16 ث
      
استضافت وزارة الدفاع السعودية، الخميس، اجتماعا دوليا بمشاركة رؤساء هيئات الأركان وممثلي 43 دولة، إلى جانب مندوبية الاتحاد الأوروبي لدى المملكة، لبحث مبادرة الرياض الرامية إلى إنشاء تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات يهدف إلى تعزيز الأمن البحري وحماية الممرات البحرية الدولية.

وأوضحت الوزارة أن الاجتماع ناقش سبل التصدي للتهديدات المتزايدة التي تستهدف السفن التجارية وناقلات الطاقة والبنية التحتية البحرية، وما تمثله من مخاطر على سلامة الملاحة البحرية واستقرار سلاسل الإمداد العالمية والاقتصاد الدولي، مع التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الدفاعي متعدد الأطراف لمواجهة هذه التحديات.


كما بحث المشاركون مشروع ميثاق التحالف، ووثائقه المرجعية، وهيكله التنظيمي، وترتيبات القيادة والسيطرة، وآليات عمله، إلى جانب الخطوات المستقبلية لاستكمال تأسيسه، بما يضمن بناء إطار مؤسسي يعزز التعاون الدفاعي البحري في مضيق باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن.


وأكدت وزارة الدفاع السعودية أن الاجتماع ناقش ترتيبات تأسيس التحالف، وفي مقدمتها أن تكون المملكة العربية السعودية الدولة المؤسسة والقائدة للتحالف، وأن تستضيف مقره الرئيسي.

واتفق المشاركون على مواصلة عمل الفرق العسكرية والفنية للدول الراغبة في الانضمام، لاستكمال الصيغة النهائية لميثاق التحالف ووثائقه المرجعية، وإنجاز الهيكل التنظيمي وترتيبات القيادة والسيطرة، تمهيدا لإطلاق التحالف ومباشرة مهامه.

وشددت المملكة على أن التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات يمثل مبادرة دفاعية دولية مفتوحة أمام جميع الدول التي تتشارك أهدافه ومبادئه، بما يسهم في حماية حرية الملاحة والتجارة العالمية وتعزيز الأمن البحري الجماعي.

وفي ختام الاجتماع، أصدرت 14 دولة بيانا مشتركا أعلنت فيه دعمها لمشروع التحالف، وهي: السعودية، الكويت، البحرين، قطر، مصر، الأردن، تركيا، باكستان، اليمن، السودان، جيبوتي، الصومال، بنغلاديش، ونيجيريا، فيما أكدت دول أخرى مشاركتها دعم المبادرة مع استكمال إجراءاتها الوطنية تمهيدا للانضمام إلى البيان.
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