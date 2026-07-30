السعودية تطلق مبادرة لإنشاء تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات

استضافت وزارة الدفاع السعودية، الخميس، اجتماعا دوليا بمشاركة رؤساء هيئات الأركان وممثلي 43 دولة، إلى جانب مندوبية الاتحاد الأوروبي لدى المملكة، لبحث مبادرة الرياض الرامية إلى إنشاءيهدف إلى تعزيز الأمن البحري وحماية الممرات البحرية الدولية.وأوضحت الوزارة أن الاجتماع ناقش سبل التصدي للتهديدات المتزايدة التي تستهدف السفن التجارية وناقلات الطاقة والبنية التحتية البحرية، وما تمثله من مخاطر على سلامة الملاحة البحرية واستقرار سلاسل الإمداد العالمية والاقتصاد الدولي، مع التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الدفاعي متعدد الأطراف لمواجهة هذه التحديات.كما بحث المشاركون مشروع ميثاق التحالف، ووثائقه المرجعية، وهيكله التنظيمي، وترتيبات القيادة والسيطرة، وآليات عمله، إلى جانب الخطوات المستقبلية لاستكمال تأسيسه، بما يضمن بناء إطار مؤسسي يعزز التعاون الدفاعي البحري فيوأكدت وزارة الدفاع السعودية أن الاجتماع ناقش ترتيبات تأسيس التحالف، وفي مقدمتها أن تكونواتفق المشاركون على مواصلة عمل الفرق العسكرية والفنية للدول الراغبة في الانضمام، لاستكمال الصيغة النهائية لميثاق التحالف ووثائقه المرجعية، وإنجاز الهيكل التنظيمي وترتيبات القيادة والسيطرة، تمهيدا لإطلاق التحالف ومباشرة مهامه.وشددت المملكة على أن التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات يمثل مبادرة دفاعية دولية مفتوحة أمام جميع الدول التي تتشارك أهدافه ومبادئه، بما يسهم في حماية حرية الملاحة والتجارة العالمية وتعزيز الأمن البحري الجماعي.وفي ختام الاجتماع، أصدرتبيانا مشتركا أعلنت فيه دعمها لمشروع التحالف، وهي:، فيما أكدت دول أخرى مشاركتها دعم المبادرة مع استكمال إجراءاتها الوطنية تمهيدا للانضمام إلى البيان.