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إسبانيا والمغرب يتفقان على إعادة المهاجرين الذين دخلوا مؤخرا إلى سبتة بصورة غير نظامية

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Bookmark article    Publié le Jeudi 30 Juillet 2026 - 18:15 قراءة: 1 د, 15 ث
      
أفادت وكالة "إيفي" الإسبانية بأن مدريد والرباط اتفقتا على إعادة المهاجرين الذين دخلوا مدينة سبتة بصورة غير نظامية خلال الأيام الأخيرة وتسليمهم للجانب المغربي في أقرب وقت ممكن.

وشهدت سبتة، الواقعة لى الساحل الشمالي لإفريقيا، خلال الأيام الأخيرة ارتفاعا حادا في أعداد المهاجرين الذين حاولوا الوصول إليها من الأراضي المغربية، سواء عبر السباحة أو السير على الأقدام.


وذكرت الوكالة أن الجانبين تعهدا بمراجعة وتنفيذ الإجراءات اللازمة في أسرع وقت لإعادة جميع الأشخاص الذين دخلوا المدينة بصورة غير قانونية.


وبحسب معطيات الوكالة، وصل إلى سبتة خلال الأيام العشرة الماضية ما بين 1500 و2000 شخص. كما تجمع، اليوم الخميس، آلاف الشبان المغاربة قرب الحدود بين مدينة الفنيدق المغربية وسبتة، محاولين تجاوز السياج الحدودي الفاصل.

وأفادت بأن مئات المهاجرين تمكنوا من تسلق الحواجز الأمنية والدخول إلى سبتة، مشيرة إلى أن هذا الجزء من الحدود لم يكن يخضع لحراسة الشرطة في تلك اللحظة، فيما انسحب أفراد القوات المساعدة المغربية مع اقتراب الحشود.

وكانت سلطات مدينة سبتة قد طالبت الحكومة المركزية الإسبانية بإرسال الجيش لتأمين الحدود مع المغرب، وذلك على خلفية التدفق المتزايد للمهاجرين غير النظاميين إلى المدينة.
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