دورة فيتنام الدولية للتايكواندو - التونسي ادم السالمي يحصد ذهبية وزن تحت 63 كلغ
أحرز التونسي آدم السالمي الميدالية الذهبية لوزن تحت 63 كلغ أمس الاربعاء ضمن منافسات دورة فيتنام الدولية للتايكواندو بعد فوزه في الدور النهائي على الفيتنامي هو سي دوك بنتيجة 2-صفر.
وكان السالمي قد بلغ النهائي إثر تغلبه في الدور نصف النهائي على الكازاخستاني أليشير أكبي بنتيجة 2-صفر وفي الدور ربع النهائي على لاعب هونغ كونغ لام كوون يين بنتيجة 2-صفر.
وتعتبر دورة فيتنام من البطولات المصنفة من قبل الاتحاد الدولي للتايكوانو من فئة الدرجة الأولى G1.
وكان السالمي قد بلغ النهائي إثر تغلبه في الدور نصف النهائي على الكازاخستاني أليشير أكبي بنتيجة 2-صفر وفي الدور ربع النهائي على لاعب هونغ كونغ لام كوون يين بنتيجة 2-صفر.
وتعتبر دورة فيتنام من البطولات المصنفة من قبل الاتحاد الدولي للتايكوانو من فئة الدرجة الأولى G1.
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