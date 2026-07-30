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دورة فيتنام الدولية للتايكواندو - التونسي ادم السالمي يحصد ذهبية وزن تحت 63 كلغ

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Bookmark article    Publié le Jeudi 30 Juillet 2026 - 08:33 قراءة: 0 د, 23 ث
      
أحرز التونسي آدم السالمي الميدالية الذهبية لوزن تحت 63 كلغ أمس الاربعاء ضمن منافسات دورة فيتنام الدولية للتايكواندو بعد فوزه في الدور النهائي على الفيتنامي هو سي دوك بنتيجة 2-صفر.
وكان السالمي قد بلغ النهائي إثر تغلبه في الدور نصف النهائي على الكازاخستاني أليشير أكبي بنتيجة 2-صفر وفي الدور ربع النهائي على لاعب هونغ كونغ لام كوون يين بنتيجة 2-صفر.
وتعتبر دورة فيتنام من البطولات المصنفة من قبل الاتحاد الدولي للتايكوانو من فئة الدرجة الأولى G1.
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