دورة فيتنام الدولية للتايكواندو - التونسي ادم السالمي يحصد ذهبية وزن تحت 63 كلغ

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أحرز التونسي آدم السالمي الميدالية الذهبية لوزن تحت 63 كلغ أمس الاربعاء ضمن منافسات دورة فيتنام الدولية للتايكواندو بعد فوزه في الدور النهائي على الفيتنامي هو سي دوك بنتيجة 2-صفر.

وكان السالمي قد بلغ النهائي إثر تغلبه في الدور نصف النهائي على الكازاخستاني أليشير أكبي بنتيجة 2-صفر وفي الدور ربع النهائي على لاعب هونغ كونغ لام كوون يين بنتيجة 2-صفر.

وتعتبر دورة فيتنام من البطولات المصنفة من قبل الاتحاد الدولي للتايكوانو من فئة الدرجة الأولى G1.