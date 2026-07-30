فيفا يفتح تحقيقا في أحداث نهائي كأس العالم 2026

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أنه فتح إجراءات تأديبية بحق الاتحاد الأرجنتيني وكذلك بحق ثلاثة من لاعبيه، على خلفية الأحداث التي اندلعت بعد خسارة النهائي أمام إسبانيا.ويتعلق التحقيق بأربع مخالفات محتملة لقانون الانضباط في فيفا، وهي: استخدام حدث رياضي منصة لتظاهرات ذات طابع غير رياضي، وسوء سلوك الفريق، والتمييز والحوادث ذات الطابع العنصري، إضافة إلى النظام والأمن خلال المباريات.وأشار بيان فيفا إلى "هتافات وإشارات تمييزية"، وتأخر انطلاق بعض المباريات، و"عرض رسائل غير لائقة من قبل الفريق والجماهير"، فضلا عن إلقاء مشجعين مقذوفات خلال عدد من المباريات، من دون تقديم تفاصيل إضافية.وفي ملف آخر، فتحت لجنة الانضباط إجراءات بحق اللاعبين الأرجنتينيين لياندرو باريديس وناهويل مولينا وتياغو ألمادا، والمدرب المساعد روبرتو أيالا، إضافة إلى المدافع الإسباني غافي، بسبب أعمال العنف التي وقعت بعد فوز إسبانيا في المباراة النهائية.