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العاهل المغربي: أمن المملكة واستقرارها أساس مسارها التنموي

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Bookmark article    Publié le Jeudi 30 Juillet 2026 - 07:56 قراءة: 1 د, 6 ث
      
أكد العاهل المغربي الملك محمد السادس أن ما يبعث على الفخر والاعتزاز في المسار الوطني هو ما ينعم به المغرب من أمن واستقرار، إلى جانب نجاعة مؤسسات الدولة وفعاليتها، معتبرا أن الاستقرار السياسي والأمني أصبح "عملة نادرة" في ظل ما يشهده المحيط الإقليمي والدولي من تقلبات واضطرابات.

وأوضح الملك، في خطاب ألقاه مساء الأربعاء بمناسبة الذكرى السابعة والعشرين لعيد العرش، أن المغرب يعيش مرحلة مفصلية في مساره التنموي، داعيا إلى ترسيخ روح الثقة والتفاؤل وتجاوز خطابات اليأس والإحباط.


وأكد أن ما حققته المملكة لم يكن وليد الصدفة، وإنما هو ثمرة رؤية استراتيجية واضحة ونهج في الحكم يقوم على المبادرة والعمل المتواصل، مضيفا: "لم أبحث يوما عن مجد شخصي أو اعتراف بدور ريادي على المستوى القاري أو الدولي، وكل ما يهم هو تمكين المغاربة من شروط العيش الكريم".


وأشار الملك محمد السادس إلى أن المنجزات التي تحققت تتجاوز نطاق العمل الحكومي والبرلماني، باعتبارها ثمرة سنوات من العمل الجاد، وهو ما مكن المغرب من تعزيز حضوره كفاعل اقتصادي مهم على المستويين الإقليمي والدولي.

كما أبرز أن المشاريع الكبرى والاستثمارات الاستراتيجية التي تشهدها المملكة تتطلب تعبئة مالية غير مسبوقة، تشمل تطوير القطاع المالي وضمان حماية الادخار الوطني وتنميته.

وختم العاهل المغربي بالتأكيد على أن المغرب، بما يمتلكه من تاريخ عريق ورصيد حضاري، يستمد قوته من استقراره، مشيرا إلى أن نعمتي الأمن والأمان أسهمتا في تعزيز مؤشرات النمو وترسيخ مكانة المملكة كقطب تنموي مرجعي.
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