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هجوم أمريكي جديد على إيران وعقوبات إضافية من واشنطن

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Bookmark article    Publié le Jeudi 30 Juillet 2026 - 06:30 قراءة: 0 د, 58 ث
      
في تطور جديد للتصعيد بين واشنطن وطهران، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم الخميس، إطلاق هجوم جديد استهدف مواقع داخل إيران، وذلك بعد ساعات من تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه "ضربة قوية" لطهران.

وأفاد التلفزيون الإيراني بسماع دوي انفجارات في مدينة بندر عباس وجزيرتي أبو موسى وكيش بمحافظة هرمزغان جنوبي البلاد، قبل أن يعلن لاحقا عن سماع انفجار قرب مضيق هرمز، سُمع صداه في جزيرة قشم، إضافة إلى انفجار في مدينة بوشهر.


ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول أمريكي أن الضربات الجديدة ستكون "أوسع نطاقا" من العمليات التي نفذتها الولايات المتحدة خلال الأسابيع الأخيرة.


وفي السياق ذاته، أفادت وكالة أسوشيتد برس، نقلا عن مسؤول أمريكي رفيع، بأن الإدارة الأمريكية لا تعتزم استئناف المحادثات مع إيران في الوقت الراهن.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "نتعامل مع مجموعة مختلفة داخل إيران، وقد اعتذروا لنا، لكننا سنضربهم بقوة على أي حال".

من جانب آخر، ذكرت شبكة سي إن إن، استنادا إلى بيانات "مارين ترافيك"، أن ما لا يقل عن 14 سفينة تجارية عبرت مضيق هرمز خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، رغم التوترات الأمنية في المنطقة.

كما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على كيانات مرتبطة بإيران، في إطار مواصلة الضغوط الاقتصادية على طهران.
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