أودي تكشف عن Q9 الجديدة.. SUV فاخرة تنافس BMW X7 ومرسيدس GLS

أعلنترسمياً عن سيارتها الرياضية متعددة الاستخداماتالجديدة، التي تستهدف منافسة أبرز الطرازات الفاخرة في فئتها، وعلى رأسها، مع تصميم رحب وتجهيزات تقنية متطورة.وتأتي السيارة بهيكل يبلغ طوله، وعرضه، وارتفاعه، فيما يصل طول قاعدة العجلات إلى. وتتسع المقصورة لسبعة ركاب في النسخة القياسية، مع توفر نسخة أخرى بستة مقاعد فردية تمنح مزيداً من الراحة لركاب الصف الثاني.واعتمدت أودي في تصميم الواجهة الأمامية على شبكالجديد بتصميم عمودي مع قضبان أفقية، إلى جانب مصابيحالأمامية، بينما زُودت الجهة الخلفية بمصابيحفائقة النحافة لا يتجاوز سمك ألواحها الزجاجيةوتضم التجهيزات القياسية أبواباً كهربائية مزودة بمستشعرات فوق صوتية، وسقفاً بانورامياً زجاجياً تزيد مساحته علىمع إمكانية التحكم في درجة شفافيته، إضافة إلى نظام معلومات وترفيه حديث يجمع بين شاشة منحنية للسائق وشاشة مستقلة للراكب الأمامي.وعلى صعيد الأداء، ستطرحفي الأسواق الأوروبية بمحركبقوة، فيما ستحصل الأسواق الأمريكية على محركبقوةكما ستوفر أودي نسخة الأداء العاليالمزودة بمحركيولد، مع تزويد جميع الفئات بناقل حركة أوتوماتيكي من، ونظام، ونظاميعزز الراحة والثبات على مختلف الطرقات.ومن المنتظر أن تبدأ أودي استقبال طلبات الشراء في الأسواق الأوروبية نهاية شهر جويلية، بأسعار تنطلق من، على أن تصل أولى السيارات إلى الوكلاء خلال الربع الأخير من العام الجاري.