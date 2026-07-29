أودي تكشف عن Q9 الجديدة.. SUV فاخرة تنافس BMW X7 ومرسيدس GLS
أعلنت أودي رسمياً عن سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات Q9 الجديدة، التي تستهدف منافسة أبرز الطرازات الفاخرة في فئتها، وعلى رأسها BMW X7 وMercedes-Benz GLS، مع تصميم رحب وتجهيزات تقنية متطورة.
وتأتي السيارة بهيكل يبلغ طوله 5.31 أمتار، وعرضه 2.21 متر، وارتفاعه 1.81 متر، فيما يصل طول قاعدة العجلات إلى 3.14 أمتار. وتتسع المقصورة لسبعة ركاب في النسخة القياسية، مع توفر نسخة أخرى بستة مقاعد فردية تمنح مزيداً من الراحة لركاب الصف الثاني.
واعتمدت أودي في تصميم الواجهة الأمامية على شبك Singleframe الجديد بتصميم عمودي مع قضبان أفقية، إلى جانب مصابيح Digital Matrix LED الأمامية، بينما زُودت الجهة الخلفية بمصابيح OLED فائقة النحافة لا يتجاوز سمك ألواحها الزجاجية 0.1 ملم.
وتضم التجهيزات القياسية أبواباً كهربائية مزودة بمستشعرات فوق صوتية، وسقفاً بانورامياً زجاجياً تزيد مساحته على 1.5 متر مربع مع إمكانية التحكم في درجة شفافيته، إضافة إلى نظام معلومات وترفيه حديث يجمع بين شاشة منحنية للسائق وشاشة مستقلة للراكب الأمامي.
وعلى صعيد الأداء، ستطرح Q9 في الأسواق الأوروبية بمحرك ديزل V6 سعة 3.0 لترات بقوة 299 حصاناً، فيما ستحصل الأسواق الأمريكية على محرك بنزين تيربو سعة 2.9 لتر بقوة 429 حصاناً.
كما ستوفر أودي نسخة الأداء العالي SQ9 المزودة بمحرك V8 سعة 4.0 لترات يولد 591 حصاناً، مع تزويد جميع الفئات بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، ونظام دفع رباعي، ونظام تعليق هوائي متكيف يعزز الراحة والثبات على مختلف الطرقات.
ومن المنتظر أن تبدأ أودي استقبال طلبات الشراء في الأسواق الأوروبية نهاية شهر جويلية، بأسعار تنطلق من 108.4 ألف يورو، على أن تصل أولى السيارات إلى الوكلاء خلال الربع الأخير من العام الجاري.
وتأتي السيارة بهيكل يبلغ طوله 5.31 أمتار، وعرضه 2.21 متر، وارتفاعه 1.81 متر، فيما يصل طول قاعدة العجلات إلى 3.14 أمتار. وتتسع المقصورة لسبعة ركاب في النسخة القياسية، مع توفر نسخة أخرى بستة مقاعد فردية تمنح مزيداً من الراحة لركاب الصف الثاني.
واعتمدت أودي في تصميم الواجهة الأمامية على شبك Singleframe الجديد بتصميم عمودي مع قضبان أفقية، إلى جانب مصابيح Digital Matrix LED الأمامية، بينما زُودت الجهة الخلفية بمصابيح OLED فائقة النحافة لا يتجاوز سمك ألواحها الزجاجية 0.1 ملم.
وتضم التجهيزات القياسية أبواباً كهربائية مزودة بمستشعرات فوق صوتية، وسقفاً بانورامياً زجاجياً تزيد مساحته على 1.5 متر مربع مع إمكانية التحكم في درجة شفافيته، إضافة إلى نظام معلومات وترفيه حديث يجمع بين شاشة منحنية للسائق وشاشة مستقلة للراكب الأمامي.
وعلى صعيد الأداء، ستطرح Q9 في الأسواق الأوروبية بمحرك ديزل V6 سعة 3.0 لترات بقوة 299 حصاناً، فيما ستحصل الأسواق الأمريكية على محرك بنزين تيربو سعة 2.9 لتر بقوة 429 حصاناً.
كما ستوفر أودي نسخة الأداء العالي SQ9 المزودة بمحرك V8 سعة 4.0 لترات يولد 591 حصاناً، مع تزويد جميع الفئات بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، ونظام دفع رباعي، ونظام تعليق هوائي متكيف يعزز الراحة والثبات على مختلف الطرقات.
ومن المنتظر أن تبدأ أودي استقبال طلبات الشراء في الأسواق الأوروبية نهاية شهر جويلية، بأسعار تنطلق من 108.4 ألف يورو، على أن تصل أولى السيارات إلى الوكلاء خلال الربع الأخير من العام الجاري.
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