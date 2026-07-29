غارات أميركية سعودية تستهدف ميليشيات موالية لإيران بالعراق

يشهد الشرق الأوسط تصعيداً عسكرياً متسارعاً في، وسط تطورات ميدانية وسياسية متلاحقة في عدد من دول المنطقة.وأعلناعتراض صواريخ باليستية أطلقتها إيران في محاولة لتنفيذ "هجوم مباغت" استهدف القوات الأمريكية المتمركزة في الشرق الأوسط.من جانبها، أكدتأن قواتها المسلحة نفذت، بالتنسيق مع، ضربات استهدفت مواقع تابعة لميليشيات موالية لإيران داخل العراق، مشيرة إلى أن العملية جاءت رداً على التهديدات التي استهدفت أمن المملكة.وفي السياق ذاته، أفاد مصدر أمني عراقي باستهداففي محافظةجنوبي العراق، بينما أعلن مراسل الجزيرة أن الدفاعات الأرضية تصدت لهجوم بطائرة مسيرة في محافظةبإقليم كردستان العراق.كما أعلنتأن الدفاعات الجوية تمكنت خلال الساعات الماضية من تدمير عدد من الطائرات المسيّرة التي حاولت استهداف منشآت بترولية في المنطقة الشرقية.وفي تطور آخر، قال، نائب وزير الخارجية الإيراني، إنسيظل مغلقاً إذا لم توافق سلطنة عُمان على المقترح الإيراني المتعلق بمسار عبور السفن.من جهته، أكد رئيس الوزراء الإسرائيليوجود توافق مع الرئيس الأمريكيبشأن الهدف المشترك المتمثل في منع إيران من امتلاك سلاح نووي.وفي لبنان، شدد قائد الجيشعلى أن المؤسسة العسكرية تتطلع إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني على كامل الأراضي اللبنانية بما يمكنه من الاضطلاع بمهامه الوطنية.وتعكس هذه التطورات استمرار حالة التوتر في المنطقة، في ظل تصاعد المواجهات العسكرية وتبادل الرسائل بين الأطراف الإقليمية والدولية.