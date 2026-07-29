غارات أميركية سعودية تستهدف ميليشيات موالية لإيران بالعراق
يشهد الشرق الأوسط تصعيداً عسكرياً متسارعاً في اليوم الثاني والأربعين من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، واليوم الـ151 من اندلاع الحرب، وسط تطورات ميدانية وسياسية متلاحقة في عدد من دول المنطقة.
وأعلن الجيش الأمريكي اعتراض صواريخ باليستية أطلقتها إيران في محاولة لتنفيذ "هجوم مباغت" استهدف القوات الأمريكية المتمركزة في الشرق الأوسط.
من جانبها، أكدت السعودية أن قواتها المسلحة نفذت، بالتنسيق مع القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، ضربات استهدفت مواقع تابعة لميليشيات موالية لإيران داخل العراق، مشيرة إلى أن العملية جاءت رداً على التهديدات التي استهدفت أمن المملكة.
وفي السياق ذاته، أفاد مصدر أمني عراقي باستهداف معسكر الفتح المبين في محافظة واسط جنوبي العراق، بينما أعلن مراسل الجزيرة أن الدفاعات الأرضية تصدت لهجوم بطائرة مسيرة في محافظة أربيل بإقليم كردستان العراق.
كما أعلنت وزارة الدفاع السعودية أن الدفاعات الجوية تمكنت خلال الساعات الماضية من تدمير عدد من الطائرات المسيّرة التي حاولت استهداف منشآت بترولية في المنطقة الشرقية.
وفي تطور آخر، قال كاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجية الإيراني، إن مضيق هرمز سيظل مغلقاً إذا لم توافق سلطنة عُمان على المقترح الإيراني المتعلق بمسار عبور السفن.
من جهته، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجود توافق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الهدف المشترك المتمثل في منع إيران من امتلاك سلاح نووي.
وفي لبنان، شدد قائد الجيش رودولف هيكل على أن المؤسسة العسكرية تتطلع إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني على كامل الأراضي اللبنانية بما يمكنه من الاضطلاع بمهامه الوطنية.
وتعكس هذه التطورات استمرار حالة التوتر في المنطقة، في ظل تصاعد المواجهات العسكرية وتبادل الرسائل بين الأطراف الإقليمية والدولية.
وأعلن الجيش الأمريكي اعتراض صواريخ باليستية أطلقتها إيران في محاولة لتنفيذ "هجوم مباغت" استهدف القوات الأمريكية المتمركزة في الشرق الأوسط.
من جانبها، أكدت السعودية أن قواتها المسلحة نفذت، بالتنسيق مع القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، ضربات استهدفت مواقع تابعة لميليشيات موالية لإيران داخل العراق، مشيرة إلى أن العملية جاءت رداً على التهديدات التي استهدفت أمن المملكة.
وفي السياق ذاته، أفاد مصدر أمني عراقي باستهداف معسكر الفتح المبين في محافظة واسط جنوبي العراق، بينما أعلن مراسل الجزيرة أن الدفاعات الأرضية تصدت لهجوم بطائرة مسيرة في محافظة أربيل بإقليم كردستان العراق.
كما أعلنت وزارة الدفاع السعودية أن الدفاعات الجوية تمكنت خلال الساعات الماضية من تدمير عدد من الطائرات المسيّرة التي حاولت استهداف منشآت بترولية في المنطقة الشرقية.
وفي تطور آخر، قال كاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجية الإيراني، إن مضيق هرمز سيظل مغلقاً إذا لم توافق سلطنة عُمان على المقترح الإيراني المتعلق بمسار عبور السفن.
من جهته، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجود توافق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الهدف المشترك المتمثل في منع إيران من امتلاك سلاح نووي.
وفي لبنان، شدد قائد الجيش رودولف هيكل على أن المؤسسة العسكرية تتطلع إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني على كامل الأراضي اللبنانية بما يمكنه من الاضطلاع بمهامه الوطنية.
وتعكس هذه التطورات استمرار حالة التوتر في المنطقة، في ظل تصاعد المواجهات العسكرية وتبادل الرسائل بين الأطراف الإقليمية والدولية.
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