السعودية: الضربات على أهداف لميليشيات موالية لإيران في العراق جاءت بعد استنفاد الحلول الدبلوماسية

أكدتأن الضربات التي استهدفت أهدافاً تابعة لميليشيات موالية لإيران في العراق جاءت رداً على الاعتداءات التي تعرضت لها المملكة، مشددة على أنها تندرج ضمنالذي يكفله القانون الدولي، وأن الرياض لا تسعى إلى التصعيد.وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الضربات التي نُفذت اليوم الأربعاء جاءت استناداً إلى المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، مؤكدة أن المملكة ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادتها وحماية مواطنيها ومقدراتها في حال تعرضها لأياعتداءات جديدة.وأضاف البيان أن هذه الخطوة جاءت بعد أيام من تصعيد نفذته ميليشيات موالية لإيران في العراق، من خلال تكثيف هجمات بطائرات مسيرة استهدفت بنية تحتية حيوية داخل المملكة، وذلك في وقت كانت فيه الرياض تبذل جهوداً للمساهمة في احتواء التوترات الإقليمية والحفاظ على الأمن والاستقرار.واعتبرت الخارجية السعودية أن تلك الميليشيات اختارت "النهج التصعيدي غير المسؤول"، متهمة إياها بانتهاك القانون الدولي وتجاهل مبادئ حسن الجوار.وأكدت الوزارة أن اللجوء إلى الضربات العسكرية جاء، مشددة على أن أي اعتداءات مستقبلية ستقابل برد حازم.وأشار البيان إلى أن هذه التطورات تأتي في ظل تصاعد التوتر العسكري في المنطقة، بعد إعلان الرئيس الأمريكيأن وقف إطلاق النار مع إيران لم يعد سارياً، وهو ما يزيد من حدة التوتر في منطقة الخليج.كما جددت المملكة تأكيدها على مواصلة التعاون مع شركائها الإقليميين والدوليين للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، مع التزامها بحماية أراضيها ومقدراتها الوطنية.