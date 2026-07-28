"فيفا" يطرح خطة لإنشاء كيان تجاري بقيمة 20 مليار دولار وسط انتقادات من "يويفا"

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن خطة لإنشاء كيان تجاري جديد مملوك بالكامل له، تقدر قيمته بنحو، في خطوة تهدف إلى توحيد الأنشطة التجارية وعمليات تنظيم البطولات، مع السعي للحصول على موافقة الاتحادات الوطنية الأعضاء البالغ عددهاويقضي المقترح بإنشاء شركة تحمل اسم، تتولى إدارة الأنشطة التجارية وتنظيم الفعاليات الخاصة بالفيفا، مع احتفاظ الاتحاد الدولي بالسيطرة الكاملة والسلطة الحصرية على إدارة اللعبة، وتنظيم المسابقات، وجدول المباريات، وجميع القرارات الرياضية والتنظيمية.وبحسب الخطة، سيفتح الفيفا المجال أمام مستثمرين خارجيين لشراء حصص أقلية غير مسيطرة في الكيان الجديد، بهدف جمع ما يصل إلى، مؤكداً أن صافي الأرباح سيعاد استثماره بالكامل في تطوير كرة القدم حول العالم.وذكرت صحيفةأن إدارة الرئيس الأمريكيأُحيطت علماً بالمشروع، الذي يهدف إلى إنشاء شركة تتولى إدارة بطولات كأس العالم للرجال والسيدات، إلى جانب كأس العالم للأندية.وأضافت الصحيفة أن أحد كبار مسؤولي كرة القدم وصف المشروع بأنه "قنبلة نووية" قد تغير مستقبل اللعبة، مشيرة إلى أن الفيفا سيحتفظ بحصة الأغلبية، بينما يحصل مستثمرون من القطاع الخاص على ما بينمن أسهم الشركة، مع تخصيص حصة صغيرة للاتحادات الأعضاء.وقال رئيس الفيفاإن كرة القدم تمثل "محركاً استثنائياً للتنمية البشرية والاجتماعية"، مؤكداً أن الهدف من المشروع هو تعزيز الموارد المالية وإعادة استثمارها لخدمة اللعبة، بما يضمن حصول كل اتحاد وطني على نصيب عادل من الإيرادات.وأضاف أن المبادرة تهدف إلى "إضفاء الطابع الديمقراطي على كرة القدم" ودعم التنمية المستدامة والشاملة في مختلف أنحاء العالم.في المقابل، واجه المقترح انتقادات حادة من، الذي اعتبر أن الخطة تتجاوز حدود الدور الذي ينبغي أن تضطلع به الهيئات المنظمة لكرة القدم.وأكد "يويفا" في بيان أن "روح كرة القدم وإدارتها ليستا أصولاً قابلة للبيع أو التداول"، معرباً عن مخاوفه من غياب الشفافية بشأن الجهات التي ستستفيد مالياً من المشروع، ومشدداً على أن الفيفا "لا يملك حق بيع كرة القدم".ووفقاً لمصدر مطلع، يعمل الفيفا مع مصرفلاستقطاب مستثمرين خارجيين، فيما يشارك الرئيس التنفيذي السابق لشركة، مستشاراً للمشروع.كما يتوقع أن تكون شركة، التابعة لشركة رأس المال الاستثماري، المستثمر الرئيسي في الكيان الجديد، وهو ما أثار مخاوف من إمكانية ممارسة المستثمرين ضغوطاً مستقبلية على اختيار الدول المستضيفة لبطولات كأس العالم بما يخدم المصالح التجارية.ومن المنتظر أن يُعرض المشروع قريباً على مجلس الفيفا والاتحادات الوطنية الأعضاء لاتخاذ القرار النهائي بشأنه، في وقت يستعد فيه جياني إنفانتينو لإعادة انتخابه رئيساً للاتحاد الدولي حتى عام، في ظل غياب أي منافس على المنصب.