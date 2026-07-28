تحذيرات متجددة في مصر من نظام "الطيبات" بعد وفاة سيدة قيل إنها أوقفت علاجها
أثار نظام "الطيبات" الغذائي جدلاً واسعاً في مصر مجدداً، بعد تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يتحدث عن وفاة سيدة قيل إنها توقفت عن تناول أدوية الأمراض المزمنة بعد اتباع هذا النظام، ما أعاد التحذيرات الرسمية من مخاطره.
وتداول مستخدمون على نطاق واسع منشوراً لفتاة أكدت فيه أن والدتها، التي كانت تعاني من مرضي السكري وارتفاع ضغط الدم، قللت ثم أوقفت علاجها الطبي بعد اقتناعها بما يروجه مؤسس النظام الغذائي الراحل ضياء العوضي، أملاً في الشفاء.
وكتبت ابنة أن والدتها تمسكت بالنظام رغم محاولات أسرتها إقناعها بمواصلة العلاج، معتبرة أن التخلي عن الأدوية أدى إلى تدهور حالتها الصحية، ودعت الأسر إلى توعية ذويهم بعدم ترك العلاجات الموصوفة من قبل الأطباء.
ويقوم نظام "الطيبات"، الذي وضعه الطبيب المصري الراحل ضياء العوضي، على الدعوة إلى الامتناع عن تناول عدد من الأطعمة الأساسية، كما يشجع، بحسب وزارة الصحة المصرية، على التوقف عن استخدام أدوية بعض الأمراض المزمنة، مثل السكري وارتفاع ضغط الدم والسرطان، واستبدالها بنظام غذائي يزعم أنه يحقق الشفاء.
وكانت وزارة الصحة المصرية قد حذرت مراراً من اتباع هذا النظام، مؤكدة أنه لا يستند إلى أي أساس علمي أو طبي، وأن التوقف عن تناول الأدوية دون إشراف الطبيب قد يعرض حياة المرضى للخطر، خاصة المصابين بالأمراض المزمنة.
كما سبق أن شطبت نقابة الأطباء المصرية عضوية ضياء العوضي، وسحبت وزارة الصحة ترخيص مزاولته لمهنة الطب قبل وفاته، معتبرة أن ممارساته وتصريحاته تتعارض مع الأسس العلمية وتهدد صحة المرضى.
وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، حسام عبد الغفار، أن الأفكار التي كان يروج لها العوضي ثبت أنها تعرض المرضى للخطر، مشدداً على أن من سُحب منه ترخيص مزاولة المهنة لا يجوز الاعتماد على آرائه الطبية، وأن أي تعديل أو إيقاف للعلاج يجب أن يتم حصراً تحت إشراف الطبيب المعالج.
وتداول مستخدمون على نطاق واسع منشوراً لفتاة أكدت فيه أن والدتها، التي كانت تعاني من مرضي السكري وارتفاع ضغط الدم، قللت ثم أوقفت علاجها الطبي بعد اقتناعها بما يروجه مؤسس النظام الغذائي الراحل ضياء العوضي، أملاً في الشفاء.
وكتبت ابنة أن والدتها تمسكت بالنظام رغم محاولات أسرتها إقناعها بمواصلة العلاج، معتبرة أن التخلي عن الأدوية أدى إلى تدهور حالتها الصحية، ودعت الأسر إلى توعية ذويهم بعدم ترك العلاجات الموصوفة من قبل الأطباء.
ويقوم نظام "الطيبات"، الذي وضعه الطبيب المصري الراحل ضياء العوضي، على الدعوة إلى الامتناع عن تناول عدد من الأطعمة الأساسية، كما يشجع، بحسب وزارة الصحة المصرية، على التوقف عن استخدام أدوية بعض الأمراض المزمنة، مثل السكري وارتفاع ضغط الدم والسرطان، واستبدالها بنظام غذائي يزعم أنه يحقق الشفاء.
وكانت وزارة الصحة المصرية قد حذرت مراراً من اتباع هذا النظام، مؤكدة أنه لا يستند إلى أي أساس علمي أو طبي، وأن التوقف عن تناول الأدوية دون إشراف الطبيب قد يعرض حياة المرضى للخطر، خاصة المصابين بالأمراض المزمنة.
كما سبق أن شطبت نقابة الأطباء المصرية عضوية ضياء العوضي، وسحبت وزارة الصحة ترخيص مزاولته لمهنة الطب قبل وفاته، معتبرة أن ممارساته وتصريحاته تتعارض مع الأسس العلمية وتهدد صحة المرضى.
وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، حسام عبد الغفار، أن الأفكار التي كان يروج لها العوضي ثبت أنها تعرض المرضى للخطر، مشدداً على أن من سُحب منه ترخيص مزاولة المهنة لا يجوز الاعتماد على آرائه الطبية، وأن أي تعديل أو إيقاف للعلاج يجب أن يتم حصراً تحت إشراف الطبيب المعالج.
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