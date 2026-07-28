تحذيرات متجددة في مصر من نظام "الطيبات" بعد وفاة سيدة قيل إنها أوقفت علاجها

أثار نظامالغذائي جدلاً واسعاً في مصر مجدداً، بعد تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يتحدث عن وفاة سيدة قيل إنها توقفت عن تناول أدوية الأمراض المزمنة بعد اتباع هذا النظام، ما أعاد التحذيرات الرسمية من مخاطره.وتداول مستخدمون على نطاق واسع منشوراً لفتاة أكدت فيه أن والدتها، التي كانت تعاني من مرضي، قللت ثم أوقفت علاجها الطبي بعد اقتناعها بما يروجه مؤسس النظام الغذائي الراحل، أملاً في الشفاء.وكتبت ابنة أن والدتها تمسكت بالنظام رغم محاولات أسرتها إقناعها بمواصلة العلاج، معتبرة أن التخلي عن الأدوية أدى إلى تدهور حالتها الصحية، ودعت الأسر إلى توعية ذويهم بعدم ترك العلاجات الموصوفة من قبل الأطباء.ويقوم نظام "الطيبات"، الذي وضعه الطبيب المصري الراحل، على الدعوة إلى الامتناع عن تناول عدد من الأطعمة الأساسية، كما يشجع، بحسب وزارة الصحة المصرية، على التوقف عن استخدام أدوية بعض الأمراض المزمنة، مثل السكري وارتفاع ضغط الدم والسرطان، واستبدالها بنظام غذائي يزعم أنه يحقق الشفاء.وكانتقد حذرت مراراً من اتباع هذا النظام، مؤكدة أنه، وأن التوقف عن تناول الأدوية دون إشراف الطبيب قد يعرض حياة المرضى للخطر، خاصة المصابين بالأمراض المزمنة.كما سبق أن شطبتعضوية ضياء العوضي، وسحبت وزارة الصحة ترخيص مزاولته لمهنة الطب قبل وفاته، معتبرة أن ممارساته وتصريحاته تتعارض مع الأسس العلمية وتهدد صحة المرضى.وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية،، أن الأفكار التي كان يروج لها العوضي ثبت أنها تعرض المرضى للخطر، مشدداً على أن من سُحب منه ترخيص مزاولة المهنة لا يجوز الاعتماد على آرائه الطبية، وأن أي تعديل أو إيقاف للعلاج يجب أن يتم حصراً تحت إشراف الطبيب المعالج.