هل حقق كأس العالم لكرة القدم نجاحًا؟





أهمية فرق الدول النامية



نجوم كأس العالم



كيف يُفسد رئيس الفيفا إنفانتينو كرة القدم؟



انتقادات لاذعة



الفيفا عضو في "مجلس السلام" التابع لترامب



فضيحة الفساد



الكثير من الانتقادات و الجدال و الأراء حول كأس العالم لكرة القدم - 2026-، ولكن أيضًا الكثير من الحماس و حتى الإيجابيات و لكن هناك سؤالا يطرح نفسه تلقائياوهو هل حقق كأس العالم لكرة القدم نجاحًا؟انقسمت الآراء حول كأس العالم 2026 حتى قبل انطلاقها. وصفها البعض بأنها ضخمة جدًا، ومكلفة جدًا، وتجارية بشكل مفرط. بعد عديد المباريات، وتسجيل أهداف أكثر، تُوّج المنتخب الإسباني بلقب هذه البطولة المليئة بالنجوم.في ثلاث دول وأربع مناطق زمنية، تنافس 48 فريقًا على اللقب في 16 ملعبًا، عبر أربع مناطق زمنية، مع 16 موعد انطلاق مختلف على مدار 39 يومًا. كانت الشكوك قبل انطلاق كأس العالم كبيرة بقدر ما كانت عليه البطولة نفسها. أثار الحجم الهائل للحدث، على وجه الخصوص، الكثير من الانتقادات. هل يُضرّ هذا العدد الكبير من الفرق بكأس العالم، أم أنه يُضيف قيمة حقيقية؟إسبانيا، الأرجنتين، إنجلترا، وفرنسا. وفي النهاية، تأهلت الفرق المرشحة بقوة إلى نصف نهائي كأس العالم. ومع ذلك، لم تخيب فرق الدول النامية، التي شارك العديد منها في كأس العالم للمرة الأولى، الآمال. بل على العكس كانت نتائج البعض منها إيجابية مما جعل المختصين ينتبهون الى أهمية تلك الفرق حيث لم تحدث الهزائم المتوقعةبل على العكس، أضافت الفرق الإضافية تنوعًا ومفاجآت. الرأس الأخضر، الكونغو، ومصر، على سبيل المثال. كانت الحسابات بعد دور المجموعات، وحقيقة أن بعض مباريات المجموعة كانت زائدة عن الحاجة. ولكن من الناحية الرياضية، لم تؤثر الفرق الـ 48 سلبًا على البطولةشهدت هذه النسخة من البطولة حماسًا جماهيريًا كبيرًا. جماهير من أفريقيا، وأمريكا الجنوبية، وآسيا، وأوروبا، ساهمت جميعها في خلق أجواء مميزة للغاية. عادةً، لا يُبدي الكثيرون في الولايات المتحدة الأمريكية اهتمامًا كبيرًا بكرة القدم، ولكن خلال هذه الأسابيع الستة، كان هذا واضحًا تمامًاحوّل الإسكتلنديون مدينة بوسطن إلى احتفالٍ صاخب، وانتشر احتفال النرويجيين بالتجديف انتشارًا واسعًا، وأصبحت ساحة تايمز سكوير أكبر منطقة جماهيرية في العالم كل ليلة. لم تكن الإنجازات الرياضية على أرض الملعب وحدها هي ما ميّز هذه النسخة من كأس العالم، بل أيضًا الأجواء الرائعة خارجهاميسي، مبابي، ورفاقهماثمّة أيضًا نجومٌ لامعون تركوا بصمتهم في كأس العالم. هداف البطولة كيليان مبابي (عشرة أهداف)، هاري كين، إيرلينغ هالاند، وبالطبع ليونيل ميسي ظلّ مؤثراً بهذا الشكل وهو في التاسعة والثلاثين من عمره"،يقول البعض منذ عام 2016، جعل جياني إنفانتينو الفيفا أقوى وأغنى من أي وقت مضى. لكنه همّش كرة القدم وجماهيرها. أصبحت احتفالات كأس العالم خارجة عن السيطرةعلى الرغم من الجوانب الإيجابية، لا تزال الانتقادات تتهاطل حول تكاليف السفر، وتذاكر الدخول والطعام الباهظة والنظام المُطوّل، وخاصة ما قام به رئيس الفيفا جياني إنفانتينو، الذي سمح، من بين أمور أخرى، بإلغاء البطاقة الحمراء التي تلقاها المهاجم الأمريكي فولارين بالوغون و الذي بعتبر تدخلا غير مبرر و مسموح به أي تعدى على القوانين وهذا ما جعل البعض من المختصين وضع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مصداقية هذه البطولة على المحك"يقولونامتلأت الملاعب عن آخرها، وعمّت الفرحة الجماهيرية و أظهرت هذه النسخة من كأس العالم مدى عالمية كرة القدم، وقوة الفرق التي لا تُصنّف عادةً ضمن المرشحين للفوز.تُعد جائزة الفيفا للسلام مثالاً واحداً على ذلك؛ فقد ابتكر إنفانتينو الفكرة وقدم الجائزة لدونالد ترامب، الذي طالما اشتكى من عدم حصوله على جائزة نوبل للسلاميشغل الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) مقعداً في "مجلس السلام" الذي شكله ترامب. وقد أدى هذا الأمر إلى تقديم شكوى تتعلق بالأخلاقيات، نظراً لأن رئيس الفيفا ملزم بالحفاظ على الحياد السياسي، وهو ما "لا يلتزم به بوضوح"غياب التحول الثقافي في أعقاب فضيحة الفساديمتلك جياني إنفانتينو سلطة واسعة؛ فهو يحدد جدول الأعمال خلف الأبواب المغلقة، بينما تتلقى الاتحادات -والمسؤولون- المزيد من الأمواليقول ماكسي ريغر: "عندما يحصل شخص مثل بيرند نويندورف، رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، على 250 ألف دولار سنوياً مقابل عضويته في مجلس الفيفا، فمن المرجح ألا يبدي قدراً كبيراً من الانتقاد".لقد كان الفيفا إلى تغيير نفسها بعد فضيحة الفساد التي وقعت عام 2015، لكن ريغر يرى أنه لم يحدث أي تحول ثقافي، بل "ازدادت الأمور سوءاً"