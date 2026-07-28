وفد من الكونغرس في ليبيا لبحث توحيد المؤسسة العسكرية

يزور وفد من الكونغرس الأمريكي مدينتي بنغازي وطرابلس الليبيتين لبحث توحيد المؤسسة العسكرية، في أول زيارة من نوعها حيث تعول واشنطن على التقارب بين السلطات في الشرق والغرب.واستقبل وكيل وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد السلام الزوبي بمدينة مصراتة، يوم الثلاثاء، وفدا من أعضاء الكونغرس برئاسة أوستن سكوت، إلى جانب جيمي بانيتا، وسالود كارباخال، وكبير المستشارين للشؤون السياسية الليبية والقائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا جيريمي برنت.وبحسب المكتب الإعلامي بوزارة الدفاع، ثمن الزوبي هذه الزيارة واعتبرها خطوة مهمة ضمن الخطوات والجهود الأمريكية التي تهدف إلى توحيد المؤسسة العسكرية، وإحلال السلام والاستقرار الدائمين في البلاد.كما عبر الزوبي عن تثمينه لشراكة الولايات المتحدة والقيادة الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم) مع القادة الليبيين، والتي أثمرت عن استضافة جزء من "تمرين فلينتلوك 2026" في سرت.من جانبه، أكد وفد الكونغرس أن نجاح "تمرين فلينتلوك 2026" برهن على جدية التزام وزارة الدفاع والقادة العسكريين بتجاوز الاختلافات والانقسام وتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية، وبناء الشراكة الدفاعية بين ليبيا والولايات المتحدة.وفي السياق، رحبت وزارة الدفاع بخطط استضافة الجزء الرئيسي من "تمرين فلينتلوك 2027" في ليبيا، والشروع في تشييد غرفة عمليات مشتركة وطنية ليبية تتضمن قوات من الغرب والشرق.وفي ذات الإطار، أعلنت وزارة الدفاع أيضا عن مضيها في تشكيل قيادة جوية ليبية موحدة مع نظرائها من شرق ليبيا وإنشاء مركز "تميز" لتدريب للقوات الجوية الليبية في الأكاديمية الجوية بمصراتة ليخدم كامل البلاد.وقبل زيارة طرابلس مساء الثلاثاء، توجه وفد الكونغرس إلى بنغازي حيث التقى نائب القائد العام للقوات المسلحة صدام حفتر، بحضور رئيس الأركان العامة، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، وعدد من القيادات العسكرية.وبحسب الصفحة الشخصية لصدام على "فيسبوك"، بحث الطرفان سبل تعزيز التعاون والتنسيق في المجال الدفاعي، وملف توحيد المؤسسة العسكرية الليبية.وأكد صدام خلال اللقاء أن الشراكة القائمة مع الولايات المتحدة و"أفريكوم" تمثل نموذجا للتعاون البناء.وأشاد صدام حفتر باستضافة سرت جزءا من "تمرين فلينتلوك 2026"، مجددا التأكيد على أن استمرار هذه المساعي يمثل ركيزة لبناء جيش ليبي موحد واحترافي.يذكر أن المؤسسة العسكرية الليبية انقسمت على وقع الخلاف السياسي الذي نتج عن حرب عام 2014، الأمر الذي أدى لاستمرار النزاع في البلاد واندلاع حرب طرابلس عامي 2019 - 2020، قبل أن يوقع الطرفان اتفاقا لوقف النار بنهاية 2020.ومع بداية الحقبة الثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تولى صهر الأخير مسعد بولس مهام مستشار الرئيس لشؤون إفريقيا، وقاد مبادرة لتوحيد السلطات ركزت في المدة الأخيرة على توحيد المؤسسة العسكرية حيث استقبلت واشنطن لهذا الغرض مؤخرا قادة عسكريين من طرفي النزاع الليبي.وتتزامن الزيارة مع تكثيف واشنطن لجهودها في مواجهة التحديات السياسية والأمنية المستمرة، في وقت تواجه أخطر الاحتجاجات والدعوات للإضراب التي تشهدها طرابلس حتى الآن ضد رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، مما يضفي مزيدا من الأهمية على توقيت الزيارة.