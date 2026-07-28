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إيرباص تحقق رقماً قياسياً جديداً بأطول رحلة مباشرة في تاريخها

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Bookmark article    Publié le Mardi 28 Juillet 2026 - 11:34 قراءة: 1 د, 51 ث
      
حققت شركة إيرباص إنجازاً جديداً في قطاع الطيران، بعدما سجلت أطول رحلة تجارية مباشرة في تاريخها، إثر وصول إحدى طائراتها من طراز A350-1000 إلى مدينة تولوز الفرنسية قادمة من ملبورن الأسترالية، في رحلة استغرقت 24 ساعة و25 دقيقة دون توقف.

وتأتي هذه الرحلة ضمن برنامج تطوير الطائرة المخصصة للرحلات فائقة الطول، حيث تسعى إيرباص إلى إثبات قدرات A350-1000 على تنفيذ رحلات مباشرة تمتد لأكثر من 20 ساعة بكفاءة عالية من حيث استهلاك الوقود وراحة المسافرين.


ويأتي هذا الإنجاز في وقت تستعد فيه شركة كانتاس الأسترالية لإطلاق مشروعها المعروف باسم "Project Sunrise"، الذي يهدف إلى تشغيل رحلات تجارية مباشرة فائقة الطول باستخدام طائرات A350-1000 المعدلة خصيصاً لهذا الغرض.


وكشفت كانتاس مؤخراً عن أولى هذه الطائرات، التي ستتولى مستقبلاً تشغيل رحلات طويلة جداً، بعدما خضعت لتعديلات خاصة تركز على راحة الركاب خلال الرحلات التي قد تتجاوز 20 ساعة متواصلة.

ولتحقيق ذلك، تم تقليص عدد المقاعد بشكل كبير، إذ ستستوعب الطائرة 238 راكباً فقط، مقارنة بما يصل إلى 480 راكباً في النسخة القياسية من الطراز نفسه، بما يتيح توفير مساحات أكبر داخل المقصورة وتحسين مستوى الراحة.

كما ستضم الطائرة منطقة مخصصة للرفاهية (Wellbeing Zone)، تسمح لجميع الركاب بالحركة وتمديد الساقين، إلى جانب توفير مشروبات ووجبات خفيفة ذاتية الخدمة، في خطوة تهدف إلى الحد من آثار الجلوس لفترات طويلة خلال الرحلات فائقة المدى.

ورغم تقليص السعة، ستواصل الطائرة توفير مختلف درجات السفر، بما في ذلك الدرجة الأولى، ودرجة رجال الأعمال، والدرجة السياحية الممتازة، والدرجة الاقتصادية، مع منح جميع الركاب إمكانية الاستفادة من منطقة الرفاهية.

ويُعد هذا التطور جزءاً من التوجه المتسارع في صناعة الطيران نحو تشغيل رحلات مباشرة لمسافات غير مسبوقة، مستفيداً من الجيل الجديد من الطائرات بعيدة المدى التي تجمع بين الكفاءة التشغيلية والراحة، بما يفتح آفاقاً جديدة أمام السفر الجوي دون الحاجة إلى محطات توقف.
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