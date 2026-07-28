إيرباص تحقق رقماً قياسياً جديداً بأطول رحلة مباشرة في تاريخها

This Airbus A350-1000 (Flight AIB35LR) is attempting the first-ever 24-hour flight by a commercial aircraft as part of a Project Sunrise test flight.



Now in its 17th hour, it is flying from Melbourne, Australia, to Toulouse, France, a journey of more than 13,500 miles. pic.twitter.com/X7dBOzQJeP — Colin McCarthy (@US_Stormwatch) July 28, 2026

ULR test campaign 🦘



Making history. #A350-1000ULR arrived at Toulouse after 24h. and 23min. from Melbourne.



📸 _dajad_ (Instagram) pic.twitter.com/Xh2w6SPgiz — A350Blog (@A350Blog) July 28, 2026

حققت شركةإنجازاً جديداً في قطاع الطيران، بعدما سجلت أطول رحلة تجارية مباشرة في تاريخها، إثر وصول إحدى طائراتها من طرازإلى مدينةالفرنسية قادمة منالأسترالية، في رحلة استغرقتدون توقف.وتأتي هذه الرحلة ضمن برنامج تطوير الطائرة المخصصة للرحلات فائقة الطول، حيث تسعى إيرباص إلى إثبات قدراتعلى تنفيذ رحلات مباشرة تمتد لأكثر من 20 ساعة بكفاءة عالية من حيث استهلاك الوقود وراحة المسافرين.ويأتي هذا الإنجاز في وقت تستعد فيه شركةالأسترالية لإطلاق مشروعها المعروفباسم، الذي يهدف إلى تشغيل رحلات تجارية مباشرة فائقة الطول باستخدام طائراتالمعدلة خصيصاً لهذا الغرض.وكشفت كانتاس مؤخراً عن أولى هذه الطائرات، التي ستتولى مستقبلاً تشغيل رحلات طويلة جداً، بعدما خضعت لتعديلات خاصة تركز على راحة الركاب خلال الرحلات التي قد تتجاوز 20 ساعة متواصلة.ولتحقيق ذلك، تم تقليص عدد المقاعد بشكل كبير، إذ ستستوعب الطائرة، مقارنة بما يصل إلىفي النسخة القياسية من الطراز نفسه، بما يتيح توفير مساحات أكبر داخل المقصورة وتحسين مستوى الراحة.كما ستضم الطائرة، تسمح لجميع الركاب بالحركة وتمديد الساقين، إلى جانب توفير مشروبات ووجبات خفيفة ذاتية الخدمة، في خطوة تهدف إلى الحد من آثار الجلوس لفترات طويلة خلال الرحلات فائقة المدى.ورغم تقليص السعة، ستواصل الطائرة توفير مختلف درجات السفر، بما في ذلك، مع منح جميع الركاب إمكانية الاستفادة من منطقة الرفاهية.ويُعد هذا التطور جزءاً من التوجه المتسارع في صناعة الطيران نحو تشغيل رحلات مباشرة لمسافات غير مسبوقة، مستفيداً من الجيل الجديد من الطائرات بعيدة المدى التي تجمع بين الكفاءة التشغيلية والراحة، بما يفتح آفاقاً جديدة أمام السفر الجوي دون الحاجة إلى محطات توقف.