تبون : هناك دويلة... وين تحط رجلها يسيل الدم والفتنة

هاجم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الاثنين، ما وصفها بالـ "دويلة" عربية، متهما إياها بـ"إزهاق الدماء أينما حلت" من دون تسميتها، ومؤكدا أن الجزائر ومصر والسعودية في خندق واحد.وقال تبون في تصريحات للإعلام المحلي الاثنين، إن "هناك دويلة أثرها سلبي جدا، فأينما تحل يزهق الدم".وأضاف: "العالم العربي فيه انشقاقات كثيرة ولا نريد أن نزيد الطين بلة، وإلا كنا قطعنا علاقتنا مع هذه الدويلة منذ مدة، لأنه لا يأتي منها إلا الدم".وشدد تبون على أن "الجزائر ومصر في خندق واحد والأمر نفسه بالنسبة للسعودية وكل دول الخليج صديقة وعلاقاتنا معها طيبة".وربط الرئيس تصريحاته بالملف التونسي مشددا على أن أمن تونس من أمن الجزائر، متوعدا برد حاسم وصارم ضد أي جهة تحاول تهديد استقرار جارتها الشرقية.على صعيد آخر، أوضح تبون خلال مقابلته الدورية مع الإعلام المحلي في الجزائر، أن علاقات الجزائر مع الدول الأوروبية أصبحت "طبيعية جدا" عكس ما كانت عليه في السابق، لكنه شدد على أن اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي "يجب أن يراجع" خصوصا مع تطور الإنتاج الوطني.وحذر تبون "الأشقاء في مالي" من المحرضين في الخارج، مؤكدا أن الجزائر ليست عدوهم، وأنها لا تتدخل في شؤون جيرانها ولا تسمح لأي كان بالتدخل في شؤونها.وشدد تبون على أن الجزائر لن تمد يدها إلى فرنسا، نافيا طلب أي حصة من التأشيرات، أو طلب اعتذار أو تعويضات، قائلا: "الجزائر لن تمد يدها أبدا".