JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 07:29 Tunis

انسحاب الوفد الأمريكي من اجتماع أممي بعد انتقادات فرنسية لإدارة ترامب

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a68387f9dcbe8.09882036_jhenmgokpqlif.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 28 Juillet 2026 - 06:03 قراءة: 1 د, 26 ث
      
وكالات - انسحب دبلوماسيون أمريكيون من قاعة الاجتماع أمس بينما كان نظراؤهم الفرنسيون يتحدثون في الأمم المتحدة بعدما انتقدت باريس سجل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مجال حقوق الإنسان.

وجاءت هذه الخطوة المفاجئة خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا، بعد معارضة الولايات المتحدة منح مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك ولاية أخرى مدتها أربع سنوات. وحظي التجديد له، يوم الجمعة الماضي، بدعم واسع، بما في ذلك من فرنسا.


ويعكس انسحاب الولايات المتحدة ليس فقط التوتر المتزايد في العلاقات بين الرئيس دونالد ترامب ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بل أيضا توترات أوسع بين الولايات المتحدة وأوروبا. وتشمل هذه التوترات تساؤلات حول التزام ترامب بحلف "الناتو، والتغييرات المحتملة في انتشار القوات الأمريكية في أوروبا، ورغبة ترامب في السيطرة على غرينلاند، التابعة للدنمارك العضو في "الناتو".



واشتكى ترامب من أن الأوروبيين، الذين لم تتم استشارتهم، لم يساعدوا الولايات المتحدة خلال الحرب مع إيران. وفي خضم هذه التوترات، تولى ماكرون دورا قياديا في محاولة تعزيز القدرات العسكرية لأوروبا وضمان مظلة نووية، باعتبار فرنسا واحدة من قوتين نوويتين في القارة إلى جانب بريطانيا.

وبعد الانسحاب القصير الذي جرى الإثنين، اتهم نائب السفير الأمريكي دان نيجريا فرنسا بالتظاهر بـ"الغضب الأخلاقي" والتظاهر بأنها تلقي دروسا على العالم في كل موضوع، بما في ذلك حقوق الإنسان.

وقال إن الولايات المتحدة وقفت إلى جانب فرنسا في كل صراع كانت فيه "حريتها مهددة"، وتسامحت مع استعراضها السياسي "بدافع روح التضامن والاحترام المتبادل"، لكن ذلك لن يستمر بعد الآن.

وما أثار الانسحاب هو منشور على وسائل التواصل الاجتماعي نشرته بعثة فرنسا لدى الأمم المتحدة في جنيف، الجمعة، انتقدت فيه معارضة الولايات المتحدة لمنح مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ولاية ثانية. وصوتت الجمعية العامة بأغلبية 144 صوتا مقابل 10 أصوات، مع امتناع 13 دولة عن التصويت، لصالح تورك، وكانت الولايات المتحدة من بين الدول التي صوتت بالرفض.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 333611

babnet

كل الأخبار...

07:29 - استقالة مالديني وليوناردو تهز الاتحاد الإيطالي بعد انهيار خطة التعاقد مع بيرلو
07:06 - الجبل الأحمر: الاطاحة ب"ولد النواوري" وحجز كميات من "الزطلة"
06:41 - الحفصية : محاصرة 16 عنصرًا إجراميًا خطيرًا
06:17 - تبون : هناك دويلة... وين تحط رجلها يسيل الدم والفتنة
06:03 - انسحاب الوفد الأمريكي من اجتماع أممي بعد انتقادات فرنسية لإدارة ترامب
أمس 23:20 - حرائق تونس والجزائر والمغرب: "غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" تحذّر من الكلفة الإنسانية للتقاعس المناخيّ المتفاقم
أمس 22:41 - جلسة عمل بالمستشفى الجامعي عزيزة عثمانة لبحث سبل تطوير الخدمات الصحية ودعم الموارد البشرية
أمس 22:18 - ترامب: سنستخدم الأموال الإيرانية المجمدة لتعويض خسائر السفن في مضيق هرمز
أمس 22:17 - التمديد بسنة لبرنامج الإجازة الوطنية في علوم التمريض بالمعهد العالي لعلوم التمريض بتونس
أمس 21:30 - بلدية تونس تنفي صحة مزاعم بيع القبور وتعلن احالة ملف مقبرة الجلاز على القضاء
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 28 جويلية 2026 | 13 صفر 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:12
19:32
16:16
12:33
05:22
03:39
الرطــوبة:
% 66
Babnet
Babnet34°
26° Babnet
الــرياح:
4.74 كم/س
Babnet
Babnet25°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
34°-25
33°-25
33°-25
35°-25
36°-27
  • Avoirs en devises 23344,9
  • (27/07)
  • Jours d'importation 92
  • 1 € = 3,36848 DT
  • (27/07)
  • 1 $ = 2,95541 DT
  • Solde Compte du Trésor     (24/07)     976,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (24/07)   29542 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio