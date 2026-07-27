ترامب: سنستخدم الأموال الإيرانية المجمدة لتعويض خسائر السفن في مضيق هرمز

أعلن الرئيس الأمريكيأن الولايات المتحدة تعتزم استخدامالخاضعة لسيطرتها لدفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت بالسفن التجارية فيوقال ترامب، في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية، إن، مضيفا أن هذه الخطوة تمثل، بحسب تعبيره، آلية لتعويض المتضررين.وكان ترامب قد طرح هذه الفكرة في منشور على منصةيوم، معتبرا أن استخدام الأموال الإيرانية المجمدة لهذا الغرض يعدويأتي هذا الموقف في أعقاب تصاعد التوتر العسكري في منطقة الخليج خلال الشهر الجاري، حيث شهدمواجهات بين الولايات المتحدة وإيران، عقب تعرض سفن في الممر البحري لهجمات أعقبتها ضربات أمريكية استهدفت مواقع داخل إيران، وفق التصريحات الأمريكية.