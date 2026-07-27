ترامب: سنستخدم الأموال الإيرانية المجمدة لتعويض خسائر السفن في مضيق هرمز
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تعتزم استخدام الأصول الإيرانية المجمدة الخاضعة لسيطرتها لدفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت بالسفن التجارية في مضيق هرمز.
وقال ترامب، في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية، إن "أموال إيران التي نسيطر عليها ستُستخدم لتعويض الخسائر التي تكبدتها السفن"، مضيفا أن هذه الخطوة تمثل، بحسب تعبيره، آلية لتعويض المتضررين.
وكان ترامب قد طرح هذه الفكرة في منشور على منصة "تروث سوشيال" يوم 23 جويلية الجاري، معتبرا أن استخدام الأموال الإيرانية المجمدة لهذا الغرض يعد "أمرا عادلا".
ويأتي هذا الموقف في أعقاب تصاعد التوتر العسكري في منطقة الخليج خلال الشهر الجاري، حيث شهد مضيق هرمز مواجهات بين الولايات المتحدة وإيران، عقب تعرض سفن في الممر البحري لهجمات أعقبتها ضربات أمريكية استهدفت مواقع داخل إيران، وفق التصريحات الأمريكية.
وقال ترامب، في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية، إن "أموال إيران التي نسيطر عليها ستُستخدم لتعويض الخسائر التي تكبدتها السفن"، مضيفا أن هذه الخطوة تمثل، بحسب تعبيره، آلية لتعويض المتضررين.
وكان ترامب قد طرح هذه الفكرة في منشور على منصة "تروث سوشيال" يوم 23 جويلية الجاري، معتبرا أن استخدام الأموال الإيرانية المجمدة لهذا الغرض يعد "أمرا عادلا".
ويأتي هذا الموقف في أعقاب تصاعد التوتر العسكري في منطقة الخليج خلال الشهر الجاري، حيث شهد مضيق هرمز مواجهات بين الولايات المتحدة وإيران، عقب تعرض سفن في الممر البحري لهجمات أعقبتها ضربات أمريكية استهدفت مواقع داخل إيران، وفق التصريحات الأمريكية.
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