في عالم تتنافس فيهعلى جذب المستهلك، تبرز مفارقة لافتة؛ فهناكحازتواستثمارات، بينما بقيت ثمار أخرى ذاتوطعم مميز حبيسة الأسواق الشعبية، لا تكاد تتجاوز صورتها التقليدية. ولعليمثل أحد أبرز الأمثلة على هذا الظلم.فالخروب ليس مجردتباع في الأسواق الموسمية، بل هو ثمرة، عُرفت منذفي. ويتميز بطعم طبيعي يجمع بينونكهة، حتى إن كثيرا من خبراء الأغذية يستخدمونبديلا للكاكاو في العديد من الوصفات. بل إن بعض المتذوقين يفضلون نكهته الهادئة والخالية من المرارة التي تميزأوومن الناحية العلمية، يحتويعلى نسبة مرتفعة من، كما يضمذات، ويتميز بخلوه الطبيعي من، مما يجعله مناسبا للأشخاص الذين لا يتحملون المنبهات. كما أن انخفاض محتواه منمقارنة بالكاكاو يجعلهجديرا بالاهتمام، وإن كان ذلك لا يعني أنه يتفوق غذائيا في جميع الجوانب، فلكل محصول خصائصه ومزاياه.ومع ذلك، بقيأسيرلم تتغير منذ عقود؛ إذ يباع غالبا على هيئةتتعرض مع الوقت لفقدان جزء من رطوبتها وجودتها، أو يتحول إلىمحدود الانتشار. ولم يحظ بالاستثمارات الصناعية الضخمة التي حظيت بها منتجات مثلأو، والتي تطورت عبر قرون منوبناءومن الخطأ تفسير هذا الواقع بعامل واحد. فانتشارلم يكن نتيجة التفوق في الطعم وحده، وإنما كان ثمرة تضافر عوامل. فقد أسهمت، منذ، في إنشاءللكاكاو والقهوة والشاي داخل مستعمراتها، وربطت هذه المحاصيل بـ، ثم دعمتها لاحقابحملاتوبحوث متواصلة لتطوير المنتجات وتنوعها. ولم يكن ذلك لأنأقل قيمة بالضرورة، وإنما لأناتجه نحو محاصيل تحققويمكن بناءحولها.وفي المقابل، لم يحظفيبرؤية صناعية مماثلة. فظل، وغابت عنه، ولم تُبن حوله، كما لم تتوفر لهلتحويله إلىتضاهي ما وصلت إليه صناعةأومن تنوع وجودة وقيمة مضافة.واليوم، ومع تنامي الاهتمام العالمي بـ، تبدو الفرصة سانحة لإعادة اكتشاف هذه الثمرة. فبدلا من الاكتفاء ببيعبصورتها التقليدية، يمكن تطويرتشملتعتمد على الخروب، وتنافس القهوة لمن يرغب في، و، و، و، و، بل وحتىتستفيد من خصائصه الغذائية.إنلا يحتاج إلى، بل يحتاج إلى. فالقيمة الحقيقية لأي محصول لا يصنعها طعمه وحده، وإنما تصنعهامنولعل الوقت قد حان لأن يلتفتإلى هذا، وأن يعملوا على تحويله منإلىتحملوتنافس في. فربما يكونأحد أكثرالتي لم تأخذ بعد نصيبها العادل من