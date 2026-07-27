الخروب... الثمرة التي ظلمها التاريخ والتسويق
كريم السليتي
في عالم تتنافس فيه المنتجات الغذائية على جذب المستهلك، تبرز مفارقة لافتة؛ فهناك ثمار حازت شهرة عالمية واستثمارات بمليارات الدولارات، بينما بقيت ثمار أخرى ذات قيمة غذائية عالية وطعم مميز حبيسة الأسواق الشعبية، لا تكاد تتجاوز صورتها التقليدية. ولعل الخروب يمثل أحد أبرز الأمثلة على هذا الظلم.
فالخروب ليس مجرد قرون بنية جافة تباع في الأسواق الموسمية، بل هو ثمرة متوسطية عريقة، عُرفت منذ آلاف السنين في بلاد الشام وشمال إفريقيا وجنوب أوروبا. ويتميز بطعم طبيعي يجمع بين الحلاوة ونكهة الكراميل والكاكاو، حتى إن كثيرا من خبراء الأغذية يستخدمون مسحوقه بديلا للكاكاو في العديد من الوصفات. بل إن بعض المتذوقين يفضلون نكهته الهادئة والخالية من المرارة التي تميز القهوة أو الشوكولاتة الداكنة.
ومن الناحية العلمية، يحتوي الخروب على نسبة مرتفعة من الألياف الغذائية، كما يضم مركبات بوليفينول ذات خصائص مضادة للأكسدة، ويتميز بخلوه الطبيعي من الكافيين والثيوبرومين، مما يجعله مناسبا للأشخاص الذين لا يتحملون المنبهات. كما أن انخفاض محتواه من الدهون مقارنة بالكاكاو يجعله خيارا غذائيا جديرا بالاهتمام، وإن كان ذلك لا يعني أنه يتفوق غذائيا في جميع الجوانب، فلكل محصول خصائصه ومزاياه.
ومع ذلك، بقي الخروب أسير صورة نمطية لم تتغير منذ عقود؛ إذ يباع غالبا على هيئة ثمار جافة تتعرض مع الوقت لفقدان جزء من رطوبتها وجودتها، أو يتحول إلى شراب موسمي محدود الانتشار. ولم يحظ بالاستثمارات الصناعية الضخمة التي حظيت بها منتجات مثل الشوكولاتة أو القهوة، والتي تطورت عبر قرون من البحث العلمي والهندسة الغذائية والتسويق الاحترافي وبناء العلامات التجارية العالمية.
ومن الخطأ تفسير هذا الواقع بعامل واحد. فانتشار الشوكولاتة والقهوة والشاي لم يكن نتيجة التفوق في الطعم وحده، وإنما كان ثمرة تضافر عوامل تاريخية واقتصادية وسياسية. فقد أسهمت القوى الاستعمارية الأوروبية، منذ القرن السادس عشر، في إنشاء مزارع واسعة للكاكاو والقهوة والشاي داخل مستعمراتها، وربطت هذه المحاصيل بـشبكات التجارة العالمية، ثم دعمتها لاحقا الشركات الصناعية العملاقة بحملات تسويقية هائلة وبحوث متواصلة لتطوير المنتجات وتنوعها. ولم يكن ذلك لأن الخروب أقل قيمة بالضرورة، وإنما لأن الاستثمار العالمي اتجه نحو محاصيل تحقق عوائد تجارية مرتفعة ويمكن بناء صناعات متكاملة حولها.
وفي المقابل، لم يحظ الخروب في العالم العربي ودول حوض البحر الأبيض المتوسط برؤية صناعية مماثلة. فظل إنتاجه محدودا، وغابت عنه مراكز البحث والتطوير، ولم تُبن حوله علامات تجارية عالمية، كما لم تتوفر له استثمارات كافية لتحويله إلى منتجات مبتكرة تضاهي ما وصلت إليه صناعة الشوكولاتة أو القهوة من تنوع وجودة وقيمة مضافة.
واليوم، ومع تنامي الاهتمام العالمي بـالأغذية الطبيعية والبدائل الصحية، تبدو الفرصة سانحة لإعادة اكتشاف هذه الثمرة. فبدلا من الاكتفاء ببيع قرون الخروب بصورتها التقليدية، يمكن تطوير صناعة متكاملة تشمل ألواحا شبيهة بالشوكولاتة تعتمد على الخروب، ومشروبات ساخنة محمصة تنافس القهوة لمن يرغب في مشروب خال من الكافيين، ومساحيق فاخرة للحلويات، وحلويات صحية، ومشروبات جاهزة، ومنتجات للأطفال والرياضيين، بل وحتى منتجات غذائية وظيفية تستفيد من خصائصه الغذائية.
إن الخروب لا يحتاج إلى إعادة اختراع، بل يحتاج إلى إعادة تقديم. فالقيمة الحقيقية لأي محصول لا يصنعها طعمه وحده، وإنما تصنعها منظومة كاملة من البحث العلمي والابتكار الصناعي والتسويق والاستثمار.
ولعل الوقت قد حان لأن يلتفت المستثمرون ورواد الأعمال والجامعات ومراكز الأبحاث إلى هذا الكنز الزراعي، وأن يعملوا على تحويله من محصول تقليدي محدود القيمة الاقتصادية إلى صناعة غذائية حديثة تحمل هوية المنطقة وتنافس في الأسواق العالمية. فربما يكون الخروب أحد أكثر الموارد الطبيعية التي لم تأخذ بعد نصيبها العادل من العلم والاستثمار والابتكار.
كريم السليتي
كاتب وباحث تونسي
في عالم تتنافس فيه المنتجات الغذائية على جذب المستهلك، تبرز مفارقة لافتة؛ فهناك ثمار حازت شهرة عالمية واستثمارات بمليارات الدولارات، بينما بقيت ثمار أخرى ذات قيمة غذائية عالية وطعم مميز حبيسة الأسواق الشعبية، لا تكاد تتجاوز صورتها التقليدية. ولعل الخروب يمثل أحد أبرز الأمثلة على هذا الظلم.
فالخروب ليس مجرد قرون بنية جافة تباع في الأسواق الموسمية، بل هو ثمرة متوسطية عريقة، عُرفت منذ آلاف السنين في بلاد الشام وشمال إفريقيا وجنوب أوروبا. ويتميز بطعم طبيعي يجمع بين الحلاوة ونكهة الكراميل والكاكاو، حتى إن كثيرا من خبراء الأغذية يستخدمون مسحوقه بديلا للكاكاو في العديد من الوصفات. بل إن بعض المتذوقين يفضلون نكهته الهادئة والخالية من المرارة التي تميز القهوة أو الشوكولاتة الداكنة.
ومن الناحية العلمية، يحتوي الخروب على نسبة مرتفعة من الألياف الغذائية، كما يضم مركبات بوليفينول ذات خصائص مضادة للأكسدة، ويتميز بخلوه الطبيعي من الكافيين والثيوبرومين، مما يجعله مناسبا للأشخاص الذين لا يتحملون المنبهات. كما أن انخفاض محتواه من الدهون مقارنة بالكاكاو يجعله خيارا غذائيا جديرا بالاهتمام، وإن كان ذلك لا يعني أنه يتفوق غذائيا في جميع الجوانب، فلكل محصول خصائصه ومزاياه.
ومع ذلك، بقي الخروب أسير صورة نمطية لم تتغير منذ عقود؛ إذ يباع غالبا على هيئة ثمار جافة تتعرض مع الوقت لفقدان جزء من رطوبتها وجودتها، أو يتحول إلى شراب موسمي محدود الانتشار. ولم يحظ بالاستثمارات الصناعية الضخمة التي حظيت بها منتجات مثل الشوكولاتة أو القهوة، والتي تطورت عبر قرون من البحث العلمي والهندسة الغذائية والتسويق الاحترافي وبناء العلامات التجارية العالمية.
ومن الخطأ تفسير هذا الواقع بعامل واحد. فانتشار الشوكولاتة والقهوة والشاي لم يكن نتيجة التفوق في الطعم وحده، وإنما كان ثمرة تضافر عوامل تاريخية واقتصادية وسياسية. فقد أسهمت القوى الاستعمارية الأوروبية، منذ القرن السادس عشر، في إنشاء مزارع واسعة للكاكاو والقهوة والشاي داخل مستعمراتها، وربطت هذه المحاصيل بـشبكات التجارة العالمية، ثم دعمتها لاحقا الشركات الصناعية العملاقة بحملات تسويقية هائلة وبحوث متواصلة لتطوير المنتجات وتنوعها. ولم يكن ذلك لأن الخروب أقل قيمة بالضرورة، وإنما لأن الاستثمار العالمي اتجه نحو محاصيل تحقق عوائد تجارية مرتفعة ويمكن بناء صناعات متكاملة حولها.
وفي المقابل، لم يحظ الخروب في العالم العربي ودول حوض البحر الأبيض المتوسط برؤية صناعية مماثلة. فظل إنتاجه محدودا، وغابت عنه مراكز البحث والتطوير، ولم تُبن حوله علامات تجارية عالمية، كما لم تتوفر له استثمارات كافية لتحويله إلى منتجات مبتكرة تضاهي ما وصلت إليه صناعة الشوكولاتة أو القهوة من تنوع وجودة وقيمة مضافة.
واليوم، ومع تنامي الاهتمام العالمي بـالأغذية الطبيعية والبدائل الصحية، تبدو الفرصة سانحة لإعادة اكتشاف هذه الثمرة. فبدلا من الاكتفاء ببيع قرون الخروب بصورتها التقليدية، يمكن تطوير صناعة متكاملة تشمل ألواحا شبيهة بالشوكولاتة تعتمد على الخروب، ومشروبات ساخنة محمصة تنافس القهوة لمن يرغب في مشروب خال من الكافيين، ومساحيق فاخرة للحلويات، وحلويات صحية، ومشروبات جاهزة، ومنتجات للأطفال والرياضيين، بل وحتى منتجات غذائية وظيفية تستفيد من خصائصه الغذائية.
إن الخروب لا يحتاج إلى إعادة اختراع، بل يحتاج إلى إعادة تقديم. فالقيمة الحقيقية لأي محصول لا يصنعها طعمه وحده، وإنما تصنعها منظومة كاملة من البحث العلمي والابتكار الصناعي والتسويق والاستثمار.
ولعل الوقت قد حان لأن يلتفت المستثمرون ورواد الأعمال والجامعات ومراكز الأبحاث إلى هذا الكنز الزراعي، وأن يعملوا على تحويله من محصول تقليدي محدود القيمة الاقتصادية إلى صناعة غذائية حديثة تحمل هوية المنطقة وتنافس في الأسواق العالمية. فربما يكون الخروب أحد أكثر الموارد الطبيعية التي لم تأخذ بعد نصيبها العادل من العلم والاستثمار والابتكار.
كريم السليتي
كاتب وباحث تونسي
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