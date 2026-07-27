واشنطن وطهران تتبادلان الرسائل ومفاوضات لإعادة فتح مضيق هرمز

في اليوم الأربعين من توقيع مذكرة التفاهم بين، وبعدمن اندلاع الحرب، برزت مؤشرات على إمكانية العودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت، وسط استمرار الاتصالات غير المباشرة بين الجانبين.ونقلت وكالةعن مسؤول إقليمي قوله إن واشنطن وطهران ترغبان في العودة إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن المفاوضات الجارية تركز على صيغة وسط تقضي بالسماح لإيران بتسيير حركة السفن عبرمقابل تخفيف القيود المفروضة على الملاحة.من جانبه، أعلن المتحدث باسم الجيش الإيرانيأن الولايات المتحدة أوقفت هجماتها خلال الليلتين الماضيتين، مؤكدا أن إيران أوقفت بدورها "ردودها الانتقامية" بالمثل.بدوره، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانيةاستمرار تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة عبر الوسطاء، دون الكشف عن تحقيق أي تقدم جديد في المباحثات.وفي السياق ذاته، نقلت شبكةعن مسؤول إيراني أن المحادثات التي جرت معخلال اليومين الماضيين بشأن إعادة فتح مضيق هرمز كانت "بناءة"، موضحا أن استئناف الملاحة عبر المضيق يبقى مرتبطا مباشرة بوقف الضربات الأمريكية.وفي المقابل، قال رئيس الوزراء الإسرائيليفي مقابلة مع شبكةإن الحرب على إيران لن تنتهي إلا بسقوط النظام الإيراني أو بإضعافه إلى الحد الذي يدفعه إلى التخلي عن برنامجه النووي.