واشنطن وطهران تتبادلان الرسائل ومفاوضات لإعادة فتح مضيق هرمز
في اليوم الأربعين من توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، وبعد 149 يوما من اندلاع الحرب، برزت مؤشرات على إمكانية العودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت، وسط استمرار الاتصالات غير المباشرة بين الجانبين.
ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤول إقليمي قوله إن واشنطن وطهران ترغبان في العودة إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن المفاوضات الجارية تركز على صيغة وسط تقضي بالسماح لإيران بتسيير حركة السفن عبر مضيق هرمز مقابل تخفيف القيود المفروضة على الملاحة.
من جانبه، أعلن المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمينيا أن الولايات المتحدة أوقفت هجماتها خلال الليلتين الماضيتين، مؤكدا أن إيران أوقفت بدورها "ردودها الانتقامية" بالمثل.
بدوره، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي استمرار تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة عبر الوسطاء، دون الكشف عن تحقيق أي تقدم جديد في المباحثات.
وفي السياق ذاته، نقلت شبكة "سي بي إس" عن مسؤول إيراني أن المحادثات التي جرت مع سلطنة عمان خلال اليومين الماضيين بشأن إعادة فتح مضيق هرمز كانت "بناءة"، موضحا أن استئناف الملاحة عبر المضيق يبقى مرتبطا مباشرة بوقف الضربات الأمريكية.
وفي المقابل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز إن الحرب على إيران لن تنتهي إلا بسقوط النظام الإيراني أو بإضعافه إلى الحد الذي يدفعه إلى التخلي عن برنامجه النووي.
ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤول إقليمي قوله إن واشنطن وطهران ترغبان في العودة إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن المفاوضات الجارية تركز على صيغة وسط تقضي بالسماح لإيران بتسيير حركة السفن عبر مضيق هرمز مقابل تخفيف القيود المفروضة على الملاحة.
من جانبه، أعلن المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمينيا أن الولايات المتحدة أوقفت هجماتها خلال الليلتين الماضيتين، مؤكدا أن إيران أوقفت بدورها "ردودها الانتقامية" بالمثل.
بدوره، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي استمرار تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة عبر الوسطاء، دون الكشف عن تحقيق أي تقدم جديد في المباحثات.
وفي السياق ذاته، نقلت شبكة "سي بي إس" عن مسؤول إيراني أن المحادثات التي جرت مع سلطنة عمان خلال اليومين الماضيين بشأن إعادة فتح مضيق هرمز كانت "بناءة"، موضحا أن استئناف الملاحة عبر المضيق يبقى مرتبطا مباشرة بوقف الضربات الأمريكية.
وفي المقابل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز إن الحرب على إيران لن تنتهي إلا بسقوط النظام الإيراني أو بإضعافه إلى الحد الذي يدفعه إلى التخلي عن برنامجه النووي.
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