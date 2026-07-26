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تركيا.. مقتل مسؤول في حزب العدالة والتنمية الحاكم ونجله وابن أخيه في إطلاق نار بباتمان

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Bookmark article    Publié le Dimanche 26 Juillet 2026 - 22:28 قراءة: 1 د, 3 ث
      
لقي عضو قيادة الفرع المحلي لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، محمد ديريك، ونجله وابن أخيه، مصرعهم في هجوم مسلح بمسدسات في إطلاق نار استهدفهم في مدينة باتمان جنوب شرق تركيا.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "جمهوريت" التركية وقع الهجوم في مقبرة بلدية في منطقة غونيكينت بمدينة باتمان، حيث فتح شخص أو مجموعة مجهولة النار على محمد ديريك ونجله إرجان وابن أخيه بكير، ما أدى إلى وفاتهم في مكان الحادث.


وبعد الحادثة، فرضت قوات الشرطة طوقا أمنيا حول المنطقة وقيدت الدخول والخروج من المقبرة، فيما باشرت إجراءات تحقيق واسعة لكشف ملابسات الجريمة وتحديد هوية الجناة. وتواصل الشرطة التركية عمليات التمشيط والبحث عن المشتبه بهم الذين لاذوا بالفرار من موقع الجريمة، بالاستعانة بتسجيلات كاميرات المراقبة وتتبع مسار هروبهم.


وقد حظي محمد ديريك، كعضو قيادي في حزب العدالة والتنمية في المنطقة، بظهور سابق في وسائل الإعلام المحلية، كما شغل منصب رئيس منظمة الشباب في حزبه قبل أن يعين نائبا لرئيس بلدية مركز مدينة باتمان حتى مارس 2025، حيث أُعلن عن استقالته من منصبه في البلدية مع بقاء عضويته الحزبية قائمة.

ولم ترد أي معلومات رسمية حتى الآن حول الدوافع المحتملة للهجوم، حيث لا تزال التحقيقات الأولية جارية.

وتعكس الحادثة استمرار حالة الاستقطاب السياسي في تركيا، وتأتي في وقت لا تزال فيه التحقيقات الأمنية مستمرة لكشف خلفيات الجريمة، وسط ترقب لصدور بيانات رسمية توضح ملابساتها وأبعادها.
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