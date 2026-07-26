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أكسيوس: قائد سنتكوم أوصى بوقف الضربات حول مضيق هرمز بعد استنفاد معظم الأهداف

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Bookmark article    Publié le Dimanche 26 Juillet 2026 - 20:28 قراءة: 1 د, 18 ث
      
كشف موقع "أكسيوس" أن قائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، الأدميرال براد كوبر، أوصى بوقف حملة القصف الأمريكية في محيط مضيق هرمز، معتبرا أنها بلغت أقصى درجات الفاعلية بعد استهداف معظم الأهداف العسكرية المحددة.

ونقل الموقع عن مصادر مطلعة أن توصية كوبر، إلى جانب آراء مستشارين آخرين، كان لها تأثير مباشر في قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، تعليق الضربات الأمريكية ضد إيران.


وبحسب المصادر، اعتبر المستشارون العسكريون والمدنيون أن هناك حدودا لما يمكن أن تحققه الحملة الجوية، وهو ما دفع ترامب إلى إصدار أوامر بوقف استهداف المواقع الإيرانية على الساحل الجنوبي لإيران وفي منطقة مضيق هرمز، للمرة الأولى منذ أسبوعين.


وأضافت المصادر أن ترامب كان يميل في الأيام التي سبقت الاجتماع إلى استئناف العمليات العسكرية الواسعة، إلا أن موقفه تغير مساء الخميس، قبل أن يحسم قراره الجمعة بوقف حملة القصف.

وأشار الأدميرال براد كوبر، في توصيته، إلى أن أسبوعين من الضربات أضعفا بشكل كبير قدرة إيران على مهاجمة السفن، مؤكدا أن معظم الأهداف المحددة قد تم استهدافها، فيما يتمثل الخيار العسكري التالي في استئناف العمليات الواسعة لاستهداف ما تبقى من نحو 20% من الأهداف التي حددها الجيش الأمريكي خلال عملية "الغضب الملحمي".

كما نقل "أكسيوس" عن مصادره أن رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين حذر وزير الدفاع بيت هيغسيث والرئيس ترامب من أن نقص صواريخ وأنظمة الاعتراض للدفاع الجوي قد يؤثر في قدرة الولايات المتحدة على حماية قواتها وحلفائها في المنطقة.

وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى أن إيران وسلطنة عمان تواصلان التفاوض بشأن ترتيبات لإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية، وسط حالة من الهدوء الميداني بعد توقف الهجمات المتبادلة، مع بقاء احتمال تجدد التصعيد قائما.

المصدر: أكسيوس.
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