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محتجون يغلقون شركة مليتة للنفط والغاز في غرب ليبيا احتجاجا على أزمة الكهرباء

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Bookmark article    Publié le Dimanche 26 Juillet 2026 - 20:24 قراءة: 0 د, 39 ث
      
أغلق محتجون مقر شركة مليتة للنفط والغاز في الساحل الغربي لليبيا، في تصعيد للاحتجاجات على خلفية تدهور الأوضاع المعيشية وتفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي.

وتُعد مليتة من أبرز منشآت قطاع الطاقة في ليبيا، إذ تدير عمليات إنتاج ومعالجة الغاز الطبيعي الذي يُصدَّر إلى أوروبا عبر خط أنابيب بحري يربط ليبيا بإيطاليا.


ويتزامن إغلاق الشركة مع احتجاجات شهدتها مناطق عدة في غرب البلاد، حيث أغلق محتجون الطريق الساحلي في جنزور، ما أدى إلى تحويل حركة السير بين طرابلس ومدن الساحل الغربي، فيما شهدت مصراتة وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس البلدي للمطالبة بمعالجة أزمة الكهرباء وتحسين الخدمات الأساسية.


كما نظم سكان محلة الفتح بمنطقة التلبيغة وقفة احتجاجية على الطريق السريع، مطالبين بحل أزمة انقطاع الكهرباء وإنشاء مركز للرعاية الصحية، في وقت تتسع فيه رقعة الاحتجاجات المطالبة بتحسين الخدمات ومواجهة تدهور الأوضاع المعيشية.
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