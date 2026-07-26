"نيويورك تايمز": ترامب يؤجل تصعيد الضربات على إيران خشية استنزاف صواريخ الدفاع الجوي

كشفت صحيفةأن الرئيس الأمريكيأرجأ، في الوقت الراهن، خططا لتصعيد الحملة العسكرية ضد إيران، خشية أن يؤدي توسيع العمليات إلى استنزاف مخزوناتوغيرها من ذخائر الدفاع الجوي التابعة للبنتاغون.وذكرت الصحيفة أن القرار جاء في ظل مخاوف داخل الإدارة الأمريكية من اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط، وما قد يترتب عليه من تدهور العلاقات مع حلفاء واشنطن في الخليج، إلى جانب تداعيات اقتصادية عالمية وأزمات محتملة في مجالي الطاقة والهجرة.وأضافت أن قرار تأجيل تكثيف الضربات اتخذ عقب اجتماع عقده ترامب، الجمعة، مع مستشاريه وكبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية لمناقشة تطورات الموقف.وأشارت الصحيفة إلى أنحذر، خلال الاجتماع، من أن استئناف العمليات العسكرية المكثفة قد يؤدي إلى استنزاف خطير لمخزونات الصواريخ الاعتراضية الأمريكية.وبحسب التقرير، فإن معظم المقربين من ترامب لم يعتبروا خطة التصعيد خيارا مناسبا، فيما نقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي قوله إن الضربات قد تأتي بنتائج عكسية، إذ تسهم في تعزيز تماسك إيران وتمكين قيادتها من توجيه الاهتمام نحو مواجهة التهديد الخارجي.