JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 11:53 Tunis

"نيويورك تايمز": ترامب يؤجل تصعيد الضربات على إيران خشية استنزاف صواريخ الدفاع الجوي

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a65da25d6bd69.97805350_komqfgnheipjl.jpg>
Bookmark article    Publié le Dimanche 26 Juillet 2026 - 10:57 قراءة: 0 د, 51 ث
      
كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أرجأ، في الوقت الراهن، خططا لتصعيد الحملة العسكرية ضد إيران، خشية أن يؤدي توسيع العمليات إلى استنزاف مخزونات صواريخ باتريوت الاعتراضية وغيرها من ذخائر الدفاع الجوي التابعة للبنتاغون.

وذكرت الصحيفة أن القرار جاء في ظل مخاوف داخل الإدارة الأمريكية من اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط، وما قد يترتب عليه من تدهور العلاقات مع حلفاء واشنطن في الخليج، إلى جانب تداعيات اقتصادية عالمية وأزمات محتملة في مجالي الطاقة والهجرة.


وأضافت أن قرار تأجيل تكثيف الضربات اتخذ عقب اجتماع عقده ترامب، الجمعة، مع مستشاريه وكبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية لمناقشة تطورات الموقف.


وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس هيئة الأركان المشتركة دان كين حذر، خلال الاجتماع، من أن استئناف العمليات العسكرية المكثفة قد يؤدي إلى استنزاف خطير لمخزونات الصواريخ الاعتراضية الأمريكية.

وبحسب التقرير، فإن معظم المقربين من ترامب لم يعتبروا خطة التصعيد خيارا مناسبا، فيما نقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي قوله إن الضربات قد تأتي بنتائج عكسية، إذ تسهم في تعزيز تماسك إيران وتمكين قيادتها من توجيه الاهتمام نحو مواجهة التهديد الخارجي.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 333521

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 26 جويلية 2026 | 11 صفر 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:15
19:33
16:16
12:33
05:20
03:37
الرطــوبة:
% 25
Babnet
Babnet41°
39° Babnet
الــرياح:
3.13 كم/س
Babnet
Babnet29°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
41°-29
34°-25
33°-24
33°-24
33°-25
  • Avoirs en devises 23326,7
  • (24/07)
  • Jours d'importation 92
  • 1 € = 3,36848 DT
  • (24/07)
  • 1 $ = 2,95541 DT
  • Solde Compte du Trésor     (23/07)     1213,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (23/07)   29495 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio