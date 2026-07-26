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الحرس الثوري الإيراني: أجبرنا 6 سفن على التوقف ونفرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز

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Bookmark article    Publié le Dimanche 26 Juillet 2026 - 09:22 قراءة: 0 د, 54 ث
      
أعلنت القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، الأحد، أنها أجبرت 6 سفن على التوقف بعد توجيه تحذيرات لها، مؤكدة فرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز ومياه الخليج العربي.

وقالت القوة البحرية، في بيان، إنها تفرض سيطرتها على مساحة تقدر بنحو 240 ألف كيلومتر مربع من الخليج العربي ومضيق هرمز، عبر عمليات مراقبة مستمرة.


وأضافت أن أي سفينة لا يمكنها عبور المضيق دون الالتزام بالأنظمة والتعليمات التي تحددها إيران، مشيرة إلى أن محاولات الجيش الأمريكي لتغيير مسارات السفن "تواجه برد حاسم وتحذيرات مباشرة"، ما يجبر السفن المخالفة على العودة، وفق البيان.


وأكد الحرس الثوري أنه خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، تم إجبار 6 سفن على التوقف والامتثال للتعليمات الإيرانية بعد تلقيها تحذيرات من قواته البحرية.

في المقابل، كانت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية (سينتكوم) قد أعلنت، السبت، أنها غيرت مسار 12 سفينة تجارية في مضيق هرمز ضمن ما وصفته بتنفيذ الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية.

وأضافت "سينتكوم"، في بيان نشرته عبر منصة إكس، أن الحصار البحري المفروض على إيران "لا يزال قائما بكامل قوته"، مشيرة إلى أنها عطلت سفينتين لعدم امتثالهما، كما صعدت قواتها إلى متن سفينتين أخريين لإجبارهما على الالتزام بالتعليمات.
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