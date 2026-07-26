الحرس الثوري الإيراني: أجبرنا 6 سفن على التوقف ونفرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز

أعلنت، الأحد، أنها أجبرتعلى التوقف بعد توجيه تحذيرات لها، مؤكدة فرضومياه الخليج العربي.وقالت القوة البحرية، في بيان، إنها تفرض سيطرتها على مساحة تقدر بنحومن الخليج العربي ومضيق هرمز، عبر عمليات مراقبة مستمرة.وأضافت أن أي سفينة لا يمكنها عبور المضيق دون الالتزام بالأنظمة والتعليمات التي تحددها إيران، مشيرة إلى أن محاولات الجيش الأمريكي لتغيير مسارات السفن "تواجه برد حاسم وتحذيرات مباشرة"، ما يجبر السفن المخالفة على العودة، وفق البيان.وأكد الحرس الثوري أنه خلال، تم إجبارعلى التوقف والامتثال للتعليمات الإيرانية بعد تلقيها تحذيرات من قواته البحرية.في المقابل، كانتقد أعلنت، السبت، أنها غيرت مسارفي مضيق هرمز ضمن ما وصفته بتنفيذ الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية.وأضافت "سينتكوم"، في بيان نشرته عبر منصة، أن الحصار البحري المفروض على إيران "لا يزال قائما بكامل قوته"، مشيرة إلى أنها عطلت سفينتين لعدم امتثالهما، كما صعدت قواتها إلى متن سفينتين أخريين لإجبارهما على الالتزام بالتعليمات.