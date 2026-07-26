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إجلاء 220 ألف شخص مع اتساع حرائق الغابات في جنوب غرب فرنسا

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Bookmark article    Publié le Dimanche 26 Juillet 2026 - 10:34 قراءة: 1 د, 6 ث
      
ارتفع عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم بسبب حرائق الغابات المتسعة في جنوب غرب فرنسا إلى 220 ألف شخص، في وقت تواصل فيه النيران التهام مساحات شاسعة من إقليم جيروند وسط موجة حر غير مسبوقة.

وأفادت قناة LCI، نقلا عن محافظة جيروند، بأن عمليات الإجلاء شملت خلال الساعات الماضية بلدات جديدة تقع جنوب شرق خليج أركاشون وغرب الإقليم، إلى جانب مناطق قريبة من التجمع الحضري، من بينها مارشيبريم ولو بارب وبيغانو وميو وسيستا.


وبحسب المصدر ذاته، فقد أتت الحرائق على نحو 42 ألف هكتار من أراضي إقليم جيروند، في واحدة من أكبر موجات الحرائق التي تشهدها المنطقة.


وكان رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو قد أعلن في وقت سابق إجلاء أكثر من 140 ألف شخص بسبب الحريق سريع الانتشار، قبل أن ترتفع الحصيلة لاحقا إلى 220 ألفا مع اتساع رقعة النيران.

وتشهد فرنسا منذ أسابيع حرائق غابات واسعة نتيجة موجة حر استثنائية، فيما أكد الرئيس إيمانويل ماكرون أن البلاد تواجه هذا الصيف أكبر عدد من الحرائق الطبيعية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
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