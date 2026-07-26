إجلاء 220 ألف شخص مع اتساع حرائق الغابات في جنوب غرب فرنسا

🗣 Incendies : "On fait ce que l'on peut avec ce que l'on a", déplore Guillaume Millet, sapeur-pompier au SDIS 33 et secrétaire fédéral à la CFDT SDIS



👉 Les soldats du feu doivent faire face en ce moment à plusieurs incendies voraces dans le Var, dans les Landes et en Gironde pic.twitter.com/rX0a7khuZ4 — LCI (@LCI) July 26, 2026

ارتفع عدد الأشخاص الذين تمبسبب حرائق الغابات المتسعة فيإلى، في وقت تواصل فيه النيران التهام مساحات شاسعة منوسط موجة حر غير مسبوقة.وأفادت قناة، نقلا عن، بأن عمليات الإجلاء شملت خلال الساعات الماضية بلدات جديدة تقعوغرب الإقليم، إلى جانب مناطق قريبة من التجمع الحضري، من بينهاوبحسب المصدر ذاته، فقد أتت الحرائق على نحومن أراضي إقليم جيروند، في واحدة من أكبر موجات الحرائق التي تشهدها المنطقة.وكان رئيس الوزراء الفرنسيقد أعلن في وقت سابق إجلاء أكثر منبسبب الحريق سريع الانتشار، قبل أن ترتفع الحصيلة لاحقا إلىمع اتساع رقعة النيران.وتشهد فرنسا منذ أسابيعنتيجة موجة حر استثنائية، فيما أكد الرئيسأن البلاد تواجه هذا الصيف