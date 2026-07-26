إجلاء 220 ألف شخص مع اتساع حرائق الغابات في جنوب غرب فرنسا
ارتفع عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم بسبب حرائق الغابات المتسعة في جنوب غرب فرنسا إلى 220 ألف شخص، في وقت تواصل فيه النيران التهام مساحات شاسعة من إقليم جيروند وسط موجة حر غير مسبوقة.
وأفادت قناة LCI، نقلا عن محافظة جيروند، بأن عمليات الإجلاء شملت خلال الساعات الماضية بلدات جديدة تقع جنوب شرق خليج أركاشون وغرب الإقليم، إلى جانب مناطق قريبة من التجمع الحضري، من بينها مارشيبريم ولو بارب وبيغانو وميو وسيستا.
وبحسب المصدر ذاته، فقد أتت الحرائق على نحو 42 ألف هكتار من أراضي إقليم جيروند، في واحدة من أكبر موجات الحرائق التي تشهدها المنطقة.
وكان رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو قد أعلن في وقت سابق إجلاء أكثر من 140 ألف شخص بسبب الحريق سريع الانتشار، قبل أن ترتفع الحصيلة لاحقا إلى 220 ألفا مع اتساع رقعة النيران.
وتشهد فرنسا منذ أسابيع حرائق غابات واسعة نتيجة موجة حر استثنائية، فيما أكد الرئيس إيمانويل ماكرون أن البلاد تواجه هذا الصيف أكبر عدد من الحرائق الطبيعية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
وأفادت قناة LCI، نقلا عن محافظة جيروند، بأن عمليات الإجلاء شملت خلال الساعات الماضية بلدات جديدة تقع جنوب شرق خليج أركاشون وغرب الإقليم، إلى جانب مناطق قريبة من التجمع الحضري، من بينها مارشيبريم ولو بارب وبيغانو وميو وسيستا.
🗣 Incendies : "On fait ce que l'on peut avec ce que l'on a", déplore Guillaume Millet, sapeur-pompier au SDIS 33 et secrétaire fédéral à la CFDT SDIS— LCI (@LCI) July 26, 2026
👉 Les soldats du feu doivent faire face en ce moment à plusieurs incendies voraces dans le Var, dans les Landes et en Gironde pic.twitter.com/rX0a7khuZ4
وبحسب المصدر ذاته، فقد أتت الحرائق على نحو 42 ألف هكتار من أراضي إقليم جيروند، في واحدة من أكبر موجات الحرائق التي تشهدها المنطقة.
وكان رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو قد أعلن في وقت سابق إجلاء أكثر من 140 ألف شخص بسبب الحريق سريع الانتشار، قبل أن ترتفع الحصيلة لاحقا إلى 220 ألفا مع اتساع رقعة النيران.
وتشهد فرنسا منذ أسابيع حرائق غابات واسعة نتيجة موجة حر استثنائية، فيما أكد الرئيس إيمانويل ماكرون أن البلاد تواجه هذا الصيف أكبر عدد من الحرائق الطبيعية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
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