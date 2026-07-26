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تقارير: بشكتاش يتوصل لاتفاق مبدئي مع محمد صلاح حتى 2027

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Bookmark article    Publié le Dimanche 26 Juillet 2026 - 09:29 قراءة: 0 د, 45 ث
      
كشفت تقارير صحفية أن محمد صلاح، قائد منتخب مصر، توصل إلى اتفاق مبدئي مع نادي بشكتاش التركي للانضمام إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في صفقة انتقال حر.

وذكر الإعلامي الرياضي نيكولا شيرا، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن الاتفاق ينص على توقيع عقد يمتد حتى صيف 2027، مقابل راتب سنوي يبلغ 12 مليون يورو، مع وجود بند يمنح الطرفين خيار تمديد العقد حتى صيف 2028.


وأضاف شيرا أن إدارة بشكتاش تبدي تفاؤلا كبيرا بإتمام الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة، في ظل إصرار مدرب الفريق فينتشنزو إيتاليانو على التعاقد مع قائد المنتخب المصري.


وأشار إلى أن النادي التركي يعمل حاليا على استكمال الإجراءات ووضع اللمسات الأخيرة قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة، وسط توقعات بحسمها قريبا.

ويأتي ذلك بعد مسيرة حافلة لمحمد صلاح مع ليفربول، توج خلالها بعدد من الألقاب وحقق العديد من الأرقام القياسية، فيما ارتبط اسمه خلال الفترة الماضية بالانتقال إلى أندية سعودية وأمريكية، إلى جانب بشكتاش.
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