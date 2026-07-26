تقارير: بشكتاش يتوصل لاتفاق مبدئي مع محمد صلاح حتى 2027

كشفت تقارير صحفية أن، قائد منتخب مصر، توصل إلىمع ناديللانضمام إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية فيوذكر الإعلامي الرياضي، عبر حسابه على منصة، أن الاتفاق ينص على توقيع عقد يمتد حتى، مقابل، مع وجود بند يمنح الطرفين خيار تمديد العقد حتىوأضاف شيرا أن إدارة بشكتاش تبديبإتمام الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة، في ظل إصرار مدرب الفريقعلى التعاقد مع قائد المنتخب المصري.وأشار إلى أن النادي التركي يعمل حاليا على استكمال الإجراءات ووضع اللمسات الأخيرة قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة، وسط توقعات بحسمها قريبا.ويأتي ذلك بعد مسيرة حافلة لمحمد صلاح مع، توج خلالها بعدد من الألقاب وحقق العديد من الأرقام القياسية، فيما ارتبط اسمه خلال الفترة الماضية بالانتقال إلى أندية، إلى جانب