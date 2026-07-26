تصعيد أمريكي إيراني متواصل.. ترامب يلوح باستئناف الحرب وطهران تهدد باستهداف إسرائيل وداعمي واشنطن
تتواصل مؤشرات التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، بعد 39 يوما من توقيع مذكرة التفاهم بين البلدين و148 يوما من اندلاع الحرب، وسط تبادل للتهديدات وتحذيرات من اتساع رقعة المواجهة في المنطقة.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريح لقناة LCI الفرنسية، إنه لا يستبعد استئناف حرب واسعة ضد إيران، مضيفا: "إذا لم نحصل على 100% مما نريد فبالتأكيد سيحدث."
في المقابل، اتهم الحرس الثوري الإيراني الولايات المتحدة بانتهاك مذكرة التفاهم، معتبرا أن إعلان واشنطن ممرا جديدا لعبور السفن في مضيق هرمز يمثل خرقا للاتفاق.
وأكد الحرس الثوري أيضا أن أي دولة، "سواء كانت بريطانيا أو غيرها"، ستصبح "هدفا مشروعا" إذا شاركت في دعم الولايات المتحدة خلال أي مواجهة عسكرية مع إيران.
من جانب آخر، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر أن إسرائيل أبقت على حالة التأهب القصوى، رغم تصريحات ترامب، موضحة أن القرار يستند إلى تقديرات بأن إيران لن تستجيب للمطالب الأمريكية.
وفي سياق متصل، كشف مصدر أمني إيراني، في تصريحات لموقع الجزيرة نت، أن طهران أعدت "بنك أهداف" جديدا داخل إسرائيل، مؤكدا أن هذه الأهداف ستتعرض للاستهداف في حال مشاركة إسرائيل في أي حرب أمريكية ضد إيران.
وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار التوتر العسكري والسياسي بين واشنطن وطهران، وسط مخاوف متزايدة من اتساع دائرة المواجهة لتشمل أطرافا إقليمية ودولية أخرى.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريح لقناة LCI الفرنسية، إنه لا يستبعد استئناف حرب واسعة ضد إيران، مضيفا: "إذا لم نحصل على 100% مما نريد فبالتأكيد سيحدث."
في المقابل، اتهم الحرس الثوري الإيراني الولايات المتحدة بانتهاك مذكرة التفاهم، معتبرا أن إعلان واشنطن ممرا جديدا لعبور السفن في مضيق هرمز يمثل خرقا للاتفاق.
وأكد الحرس الثوري أيضا أن أي دولة، "سواء كانت بريطانيا أو غيرها"، ستصبح "هدفا مشروعا" إذا شاركت في دعم الولايات المتحدة خلال أي مواجهة عسكرية مع إيران.
من جانب آخر، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر أن إسرائيل أبقت على حالة التأهب القصوى، رغم تصريحات ترامب، موضحة أن القرار يستند إلى تقديرات بأن إيران لن تستجيب للمطالب الأمريكية.
وفي سياق متصل، كشف مصدر أمني إيراني، في تصريحات لموقع الجزيرة نت، أن طهران أعدت "بنك أهداف" جديدا داخل إسرائيل، مؤكدا أن هذه الأهداف ستتعرض للاستهداف في حال مشاركة إسرائيل في أي حرب أمريكية ضد إيران.
وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار التوتر العسكري والسياسي بين واشنطن وطهران، وسط مخاوف متزايدة من اتساع دائرة المواجهة لتشمل أطرافا إقليمية ودولية أخرى.
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