تصعيد أمريكي إيراني متواصل.. ترامب يلوح باستئناف الحرب وطهران تهدد باستهداف إسرائيل وداعمي واشنطن

تتواصل مؤشرات التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، بعدبين البلدين و، وسط تبادل للتهديدات وتحذيرات من اتساع رقعة المواجهة في المنطقة.وقال الرئيس الأمريكي، في تصريح لقناةالفرنسية، إنه لا يستبعد استئناف حرب واسعة ضد إيران، مضيفا:في المقابل، اتهمالولايات المتحدة بانتهاك مذكرة التفاهم، معتبرا أن إعلان واشنطن ممرا جديدا لعبور السفن فييمثل خرقا للاتفاق.وأكد الحرس الثوري أيضا أن أي دولة، "سواء كانتأو غيرها"، ستصبح "هدفا مشروعا" إذا شاركت في دعم الولايات المتحدة خلال أي مواجهة عسكرية مع إيران.من جانب آخر، نقلتعن مصادر أن إسرائيل أبقت على حالة التأهب القصوى، رغم تصريحات ترامب، موضحة أن القرار يستند إلى تقديرات بأن إيران لن تستجيب للمطالب الأمريكية.وفي سياق متصل، كشف، في تصريحات لموقع، أن طهران أعدت "بنك أهداف" جديدا داخل إسرائيل، مؤكدا أن هذه الأهداف ستتعرض للاستهداف في حال مشاركة إسرائيل في أي حرب أمريكية ضد إيران.وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار التوتر العسكري والسياسي بين واشنطن وطهران، وسط مخاوف متزايدة من اتساع دائرة المواجهة لتشمل أطرافا إقليمية ودولية أخرى.