حرائق الغابات في فرنسا تسجل رقما قياسيا بنحو 98 ألف هكتار

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن حرائق الغابات في فرنسا سجلت رقما قياسيا باحتراق نحو 98 ألف هكتار، وسط انتشار واسع للنيران في منطقة جيروند جنوب غربي البلاد.وقال وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيس، خلال مؤتمر صحفي، إن حجم الأراضي التي التهمتها النيران يمثل رقما قياسيا تاريخيا، مشيرا إلى أن السلطات ستستخدم للمرة الأولى طائرة نقل عسكرية من طراز "Airbus A400M" للمساهمة في عمليات مكافحة الحرائق.وأوضح نونيس أن السلطات تمكنت من إجلاء نحو 30 ألف شخص في منطقة لاند و167 ألف شخص في منطقة جيروند بسبب انتشار النيران، ما تعد العملية الأكبر من نوعها لإجلاء المدنيين في تاريخ البلاد.وتشهد فرنسا موجة حر شديدة تسببت في اندلاع حرائق واسعة داخل الغابات، حيث واصلت النيران انتشارها خلال الأسبوع الماضي في منطقتي جيروند ولاند، ما دفع السلطات إلى رفع حالة التأهب وتعزيز جهود الإطفاء.وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أكد أن بلاده تواجه خلال هذا الصيف أكبر موجة من حرائق الغابات منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، في ظل تداعيات ارتفاع درجات الحرارة والجفاف.