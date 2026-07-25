صورة طفل يقف أمام جثمان والدته ضحية حادث حافلتي دمشق – دير الزور تهز السوريين



مشهد مؤثر لطفل يبكي فوق جثمان والدته التي قضت في حادث تصادم حافلتين على طريق دير الزور- دمشق في سوريا pic.twitter.com/WYQffUBEEA — العربية (@AlArabiya) July 25, 2026

أثارت صورة لطفل يقف أمام جثمان والدته، التي لقيت حتفها في حادث اصطدام حافلتين على طريق، موجة واسعة من التأثر والتفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تحولت إلى أحد أبرز المشاهد التي جسدت مأساة الحادث.وأظهرت الصورة الطفل واقفا في حالة صدمة إلى جانب جثمان والدته، في مشهد وصفه متداولون بأنه يلخص حجم الفاجعة الإنسانية التي خلفها الحادث، والذي أسفر عن مقتلوتداول ناشطون الصورة على نطاق واسع، معتبرين أنها تعكس معاناة الأسر السورية التي لا تزال تواجه مآسي متكررة، وسط مشاعر الحزن التي أثارها المشهد لدى الرأي العام.وكان حادث الاصطدام، الذي وقع بين حافلة تابعة لوزارة الداخلية السورية وأخرى مدنية على طريق، قد أودى بحياة العشرات، فيما خلف عددا من المصابين.وفي تعليقه على الحادث، قال وزير الداخلية السوري