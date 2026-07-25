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رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي يتهم الحوثيين بالمقامرة بمصالح الشعب ويؤكد الشراكة مع التحالف لحماية الممرات المائية

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Bookmark article    Publié le Samedi 25 Juillet 2026 - 10:00 قراءة: 1 د, 40 ث
      
أكد رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي أن الحكومة اليمنية ملتزمة بالعمل مع التحالف العربي لحماية الممرات المائية ومكافحة الإرهاب، متهما الحوثيين بالمقامرة بمصالح اليمنيين.

وقال العليمي، عبر "إكس"، إن "الحكومة اليمنية ملتزمة بالعمل الوثيق مع التحالف العربي وشركائها في المجتمع الدولي من أجل ردع التهديدات، وحماية الممرات المائية، ومكافحة الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة، باعتبار ذلك جزءا من مسؤوليتها الوطنية وإسهاما في تعزيز أمن اليمن والمنطقة وحماية السلام العالمي".


وأضاف أن استمرار جماعة "أنصار الله" في نهج التصعيد لن يغير من إرادة اليمنيين الساعية إلى استعادة مؤسسات الدولة و"إنهاء الانقلاب".


ودعا رئيس مجلس القيادة اليمني، "أنصار الله" إلى "الاستجابة لإرادة الشعب اليمني"، معتبرا أن "استمرارها في التصعيد" لن يؤدي إلا إلى استنزاف ما تبقى من مقدرات البلاد وإطالة أمد الأزمة.

وقال: "تصر المليشيات الحوثية الإرهابية وداعموها، في كل مرة تلوح فيها فرصة للتهدئة، على المقامرة بمصالح الشعب اليمني، والزج بالبلاد في أزمات متلاحقة خدمة لأجندات النظام الإيراني، متجاهلة أن إرادة اليمنيين، وتطلعاتهم إلى الدولة والكرامة، والأمن والاستقرار، ليست ورقة مساومة ولن تكون".


يأتي ذلك، غداة إعلان الهيئة العامة للنقل السعودية، حسب وكالة الأنباء السعودية، تعرض السفينة "ماسا" التابعة لإحدى الشركات السعودية لاستهداف خلال إبحارها في البحر الأحمر، يوم الجمعة، نتج عنه إصابة طفيفة في بدنها، مؤكدة مواصلة السفينة إبحارها إلى وجهتها بعد التأكد من سلامتها وأفراد طاقمها.

وجاء التصعيد العسكري بعد إعلان المتحدث باسم قوات "أنصار الله" العميد يحيى سريع، يوم الاثنين الماضي، فرض حظر على الملاحة البحرية السعودية، ضمن ما وصفه بـ "مواجهة الحصار بالحصار"، مهددا بـ "مواجهة أي تصعيد من السعودية بتصعيد شامل وقاس".

فيما أعلن المتحدث باسم قوات التحالف العربي اللواء الركن تركي المالكي، اتخاذ إجراءات لحماية سفنه في باب المندب، متوعدا بالرد بقوة على أي تهديدات لـ "انصار الله"، نافيا فرض التحالف حصارا على الموانئ والمطارات اليمنية.
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