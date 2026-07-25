ترامب: نفاوض إيران ولدينا خياران.. وواشنطن تدرس توسيع عملياتها العسكرية
تتواصل التطورات الميدانية والسياسية بين الولايات المتحدة وإيران، في اليوم الـ38 على توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين، وبعد 147 يومًا من اندلاع الحرب، وسط مؤشرات على تصعيد محتمل بالتوازي مع استمرار المساعي الدبلوماسية.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تواجه خيارين في التعامل مع إيران، يتمثلان في مواصلة الضربات العسكرية وتدمير قدراتها أو التوصل إلى اتفاق، مؤكداً أن المفاوضات مع طهران لا تزال متواصلة.
وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن ترامب عقد اجتماعًا مع كبار مستشاريه وأعضاء إدارته لبحث إمكانية تكثيف العمليات العسكرية ضد إيران، مشيرة إلى أنه اطلع على مجموعة من الخيارات العسكرية وقائمة بأهداف محتملة داخل الأراضي الإيرانية.
من جانبها، نقلت وسائل إعلام إيرانية عن مصدر أن الجيش الأمريكي استهدف ناقلة قادمة من بحر عُمان بعد الاشتباه في أنها تنقل غازًا إيرانيًا.
كما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بوصول وفد عُماني إلى طهران لإجراء مشاورات بشأن وضع آليات لإدارة حركة الملاحة في مضيق هرمز.
وفي إسرائيل، أعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه سيتوجه إلى الولايات المتحدة يوم الاثنين المقبل، تلبية لدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
على الصعيد الإنساني، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية أن الهجمات الأمريكية على البلاد منذ 27 جوان أسفرت عن مقتل 59 شخصًا وإصابة 666 آخرين.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تواجه خيارين في التعامل مع إيران، يتمثلان في مواصلة الضربات العسكرية وتدمير قدراتها أو التوصل إلى اتفاق، مؤكداً أن المفاوضات مع طهران لا تزال متواصلة.
وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن ترامب عقد اجتماعًا مع كبار مستشاريه وأعضاء إدارته لبحث إمكانية تكثيف العمليات العسكرية ضد إيران، مشيرة إلى أنه اطلع على مجموعة من الخيارات العسكرية وقائمة بأهداف محتملة داخل الأراضي الإيرانية.
من جانبها، نقلت وسائل إعلام إيرانية عن مصدر أن الجيش الأمريكي استهدف ناقلة قادمة من بحر عُمان بعد الاشتباه في أنها تنقل غازًا إيرانيًا.
كما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بوصول وفد عُماني إلى طهران لإجراء مشاورات بشأن وضع آليات لإدارة حركة الملاحة في مضيق هرمز.
وفي إسرائيل، أعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه سيتوجه إلى الولايات المتحدة يوم الاثنين المقبل، تلبية لدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
على الصعيد الإنساني، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية أن الهجمات الأمريكية على البلاد منذ 27 جوان أسفرت عن مقتل 59 شخصًا وإصابة 666 آخرين.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 333466