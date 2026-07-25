ترامب: نفاوض إيران ولدينا خياران.. وواشنطن تدرس توسيع عملياتها العسكرية

تتواصل التطورات الميدانية والسياسية بين الولايات المتحدة وإيران، في اليوم الـعلى توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين، وبعدمن اندلاع الحرب، وسط مؤشرات على تصعيد محتمل بالتوازي مع استمرار المساعي الدبلوماسية.وقال الرئيس الأمريكيإن الولايات المتحدة تواجه خيارين في التعامل مع إيران، يتمثلان فيأو، مؤكداً أن المفاوضات مع طهران لا تزال متواصلة.وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفةأن ترامب عقد اجتماعًا مع كبار مستشاريه وأعضاء إدارته لبحث إمكانية تكثيف العمليات العسكرية ضد إيران، مشيرة إلى أنه اطلع على مجموعة من الخيارات العسكرية وقائمة بأهداف محتملة داخل الأراضي الإيرانية.من جانبها، نقلت وسائل إعلام إيرانية عن مصدر أنبعد الاشتباه في أنها تنقل غازًا إيرانيًا.كما أفادتبوصولإلى طهران لإجراء مشاورات بشأن وضع آليات لإدارة حركة الملاحة فيوفي إسرائيل، أعلن مكتب رئيس الوزراءأنه سيتوجه إلى الولايات المتحدة يومالمقبل، تلبية لدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.على الصعيد الإنساني، أعلنتأن الهجمات الأمريكية على البلاد منذأسفرت عن