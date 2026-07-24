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ترامب يبحث مع مستشاريه تصعيد العمليات العسكرية ضد إيران

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Bookmark article    Publié le Vendredi 24 Juillet 2026 - 21:21 قراءة: 1 د, 22 ث
      
عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، اجتماعًا مع كبار مستشاريه وعدد من أعضاء حكومته لبحث إمكانية تصعيد العمليات العسكرية ضد إيران، في ظل تدهور الأوضاع الأمنية وانهيار وقف إطلاق النار بين الجانبين، وفق ما أوردته صحيفة نيويورك تايمز.

ونقلت الصحيفة عن أربعة مصادر مطلعة أن الاجتماع يأتي في وقت يواجه فيه ترامب مرحلة مفصلية في تعامله مع الملف الإيراني، بعد انهيار الهدنة ومذكرة التفاهم التي كانت تهدف إلى إعادة واشنطن وطهران إلى طاولة المفاوضات بشأن اتفاق طويل الأمد يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني.


وكان ترامب قد صرح، في مقابلة مع موقع أكسيوس، بأنه يدرس تنفيذ "هجوم واسع النطاق.. أكبر من أي وقت مضى"، مضيفًا: "أنا على وشك اتخاذ القرار.. كلنا مستعدون لذلك".


وأشار الرئيس الأمريكي أيضًا إلى أن إسرائيل قد لا تشارك في أي تصعيد عسكري جديد، ملمحًا إلى احتمال تعرضها لـ"عواقب" من الجانب الإيراني.

ومن المقرر أن يصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة يوم الاثنين، حيث يعتزم لقاء الرئيس ترامب.

وفي المقابل، ذكرت الصحيفة أن الحرب بين الولايات المتحدة وإيران دخلت شهرها الخامس، رغم تأكيد ترامب في وقت سابق أنها ستكون قصيرة الأمد.

وأشارت إلى أن وقف إطلاق النار انهار عقب استهداف إيران سفينة شحن في مضيق هرمز بطائرة مسيرة، أعقبه تنفيذ هجمات أخرى على سفن في المنطقة، فيما استأنفت الولايات المتحدة غاراتها الجوية وفرضت حصارًا عسكريًا على المضيق.

وأضاف التقرير أن الضربات الإيرانية الأخيرة استهدفت مصالح أمريكية في الشرق الأوسط، بينها قاعدة عسكرية في الأردن، وأسفرت عن مقتل أربعة عسكريين أمريكيين.

ورأت نيويورك تايمز أن تهديدات ترامب بتوسيع العمليات العسكرية لم تنجح حتى الآن في ردع الهجمات الإيرانية، مشيرة إلى أن بعض القيادات الإيرانية الحالية تبدو أكثر تشددًا من المسؤولين الذين قُتلوا في العمليات الأمريكية الإسرائيلية المشتركة خلال الأشهر الماضية.
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