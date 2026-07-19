تطورات الحرب بين واشنطن وطهران: ضربات أمريكية جديدة وتحذيرات من اتساع رقعة المواجهة

تواصلت، اليوم، التطورات العسكرية والسياسية بين الولايات المتحدة وإيران، في اليوم الـ32 من توقيع مذكرة التفاهم بين البلدين، وبعد 141 يوما من اندلاع الحرب، وسط تصاعد المخاوف من اتساع رقعة المواجهة.وأعلنتتنفيذ ضربات جديدة استهدفت مواقع في إيران، مؤكدة أن العملية جاءت ردا على هجمات نسبت إلىوأسفرت عن مقتل عسكريين أمريكيين في الأردن.كما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية مقتلوفقدان جندي ثالث في الأردن، خلال التصدي لهجمات قالت إنها نُفذت الجمعة.من جانبه، قال المرشد الإيراني، في رسالة جديدة، إن "نقض الولايات المتحدة المتكرر لالتزاماتها تجاه مذكرة التفاهم أثبت عدم جدوى الوثوق بتوقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب"، داعيا إلى الحفاظ على الوحدة الداخلية وتجنب الخلافات السياسية.بدوره، أكد الرئيس الإيرانيأن الحفاظ على الوحدة الداخلية وتجنب الانقسام يمثلان، وفق تعبيره، مفتاح تجاوز المرحلة الراهنة.وفي السياق ذاته، أدان بيان خليجي أوروبي مشترك الهجمات التي استهدفت السفن العابرة لمضيق هرمز، إضافة إلى الهجمات التي طالت أراضي عدد من دول المنطقة.وفي الكويت، أفادت تقارير بإصابة عدد من رجال الإطفاء وعامل في القطاع النفطي إثر تجدد استهداف موقعين بهجمات نسبت إلى إيران.وعلى الصعيد الإنساني، أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية مقتلوإصابةجراء الضربات الأمريكية على إيران خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.من جهتها، نقلت وكالةأن حصيلة الخسائر في صفوف القوات الأمريكية منذ اندلاع الحرب مع إيران في نهاية فيفري الماضي بلغتوأكثر من