JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 06:26 Tunis

تطورات الحرب بين واشنطن وطهران: ضربات أمريكية جديدة وتحذيرات من اتساع رقعة المواجهة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a44ee3b86c38.02630612_hjignlfmkpqoe.jpg>
Bookmark article    Publié le Dimanche 19 Juillet 2026 - 06:10 قراءة: 1 د, 12 ث
      


تواصلت، اليوم، التطورات العسكرية والسياسية بين الولايات المتحدة وإيران، في اليوم الـ32 من توقيع مذكرة التفاهم بين البلدين، وبعد 141 يوما من اندلاع الحرب، وسط تصاعد المخاوف من اتساع رقعة المواجهة.


وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) تنفيذ ضربات جديدة استهدفت مواقع في إيران، مؤكدة أن العملية جاءت ردا على هجمات نسبت إلى الحرس الثوري الإيراني وأسفرت عن مقتل عسكريين أمريكيين في الأردن.


كما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية مقتل جنديين أمريكيين وفقدان جندي ثالث في الأردن، خلال التصدي لهجمات قالت إنها نُفذت الجمعة.

من جانبه، قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، في رسالة جديدة، إن "نقض الولايات المتحدة المتكرر لالتزاماتها تجاه مذكرة التفاهم أثبت عدم جدوى الوثوق بتوقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب"، داعيا إلى الحفاظ على الوحدة الداخلية وتجنب الخلافات السياسية.

بدوره، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن الحفاظ على الوحدة الداخلية وتجنب الانقسام يمثلان، وفق تعبيره، مفتاح تجاوز المرحلة الراهنة.

وفي السياق ذاته، أدان بيان خليجي أوروبي مشترك الهجمات التي استهدفت السفن العابرة لمضيق هرمز، إضافة إلى الهجمات التي طالت أراضي عدد من دول المنطقة.

وفي الكويت، أفادت تقارير بإصابة عدد من رجال الإطفاء وعامل في القطاع النفطي إثر تجدد استهداف موقعين بهجمات نسبت إلى إيران.

وعلى الصعيد الإنساني، أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية مقتل 50 شخصا وإصابة 500 آخرين جراء الضربات الأمريكية على إيران خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

من جهتها، نقلت وكالة أسوشيتد برس أن حصيلة الخسائر في صفوف القوات الأمريكية منذ اندلاع الحرب مع إيران في نهاية فيفري الماضي بلغت 16 قتيلا وأكثر من 430 مصابا.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 333136

babnet

كل الأخبار...

06:26 - مبابي يحطم رقمين قياسيين لميسي ويصبح الهداف التاريخي لكأس العالم
06:10 - تطورات الحرب بين واشنطن وطهران: ضربات أمريكية جديدة وتحذيرات من اتساع رقعة المواجهة
03:19 - رئيس الجمهورية لدى تحوّله إلى مركّب المياه بغدير القلّة : لابد من تحميل المسؤولية كاملة لكلّ من ثبت تقصيره في أداء واجبه
00:30 - إنجلترا تهزم فرنسا 6-4 وتحصد المركز الثالث في كأس العالم 2026
00:11 - الولايات المتحدة تصدر تحذيرا أمنيا عالميا لرعاياها وسط تصاعد التوتر مع إيران
أمس 23:51 - حمدي حشاد يحذر: البحار والمحيطات تختزن الحرارة بشكل مقلق وقد تمهد لظواهر جوية متطرفة
أمس 23:26 - نتنياهو يؤكد دعمه لمنتخب "التانغو" في نهائي كأس العالم
أمس 22:53 - رئيس الدولة يزور منطقة "قنطرة بنزرت" ويتفقد مشروعي الحماية من الفيضانات بوادي مجردة وترميم القنطرة الاندلسية
أمس 22:10 - نابل: حملة تلقيح استثنائية للكلاب والقطط بساحة قصر بلدية سليمان
أمس 21:21 - كرة الطاولة: التونسية ريتاج الشريف تتأهل إلى النسخة العالمية من أسبوع الآمال للتحدي
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
World Cup 2026
 WC 2026  20:00 Spa - Arg | | beIN Sports
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 19 جويلية 2026 | 4 صفر 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:22
19:38
16:16
12:33
05:15
03:29
الرطــوبة:
% 16
Babnet
Babnet43°
35° Babnet
الــرياح:
1.56 كم/س
Babnet
Babnet33°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
43°-33
43°-33
43°-32
41°-30
41°-29
  • Avoirs en devises 22769,1
  • (17/07)
  • Jours d'importation 90
  • 1 € = 3,37855 DT
  • (17/07)
  • 1 $ = 2,94826 DT
  • Solde Compte du Trésor     (16/07)     841,5 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (16/07)   29291 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio