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نتنياهو يؤكد دعمه لمنتخب "التانغو" في نهائي كأس العالم

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a5bfe73e7f3e3.50745677_hglkeifoqpmnj.jpg>
Bookmark article    Publié le Samedi 18 Juillet 2026 - 23:26 قراءة: 1 د, 6 ث
      
اجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم السبت، مع سفير الأرجنتين لدى تل أبيب الحاخام شيمون أكسل وانيش، معربا عن دعمه لمنتخب "التانغو" في نهائي كأس العالم.

ووفقا لمكتب نتنياهو، نقل الحاخام شيمون أكسل وانيش لرئيس الوزراء رسالة صوتية من الرئيس الأرجنتيني المؤيد لإسرائيل، خافيير ميلي، جاء فيها: "أنت صديقي، ودائما ما تدعمنا. سعدت كثيرا عندما علمتُ أنك تشجع الأرجنتين من أجلي".


وردّ نتنياهو على ميلي قائلا: "خافيير، أنت صديق. صديق حقيقي. أنت صديق عظيم، ندعمك، وندعم الأرجنتين بكل السبل، بما في ذلك غدا. بالتوفيق!".


وأبان مقطع فيديو نتنياهو وهو يسدد كرة برأسه لتدخل عبر الباب كهدف، وتسلمه قميص المنتخب الأرجنتيني كهدية من السفير وانيش.

ونجح لاعبو "التانغو" مساء الأربعاء، في قلب الطاولة على منتخب "الأسود الثلاثة" بتحويل تأخرهم بهدف إلى فوز (2-1) في الوقت القاتل من عمر المباراة، التي جرت على ملعب "مرسيدس بنز" في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية.

وضرب منتخب الأرجنتين موعدا في المباراة النهائية يوم غد الأحد 19 جويلية 2026، مع نظيره الإسباني الذي تغلب بدوره على منتخب فرنسا بهدفين من دون رد.
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