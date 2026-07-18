الولايات المتحدة تصدر تحذيرا أمنيا عالميا لرعاياها وسط تصاعد التوتر مع إيران

أصدرتتحذيرا أمنيا عالميا دعت فيه المواطنين الأمريكيين إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، في ظل تصاعد التوترات الأمنية واحتمال استهداف مصالح أمريكية خارج الولايات المتحدة من قبل جماعات موالية لإيران. ويأتي هذا التحذير في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدا عسكريا متواصلا بين واشنطن وطهران.وأكدت الخارجية الأمريكية، في بيانها، أن التهديدات لم تعد تقتصر على الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن جماعات داعمة لإيران قد تستهدف مصالح أمريكية أو مواقع مرتبطة بالولايات المتحدة والأمريكيين في أنحاء مختلفة من العالم، داعية الرعايا الأمريكيين إلى متابعة تعليمات السفارات والقنصليات الأمريكية في الدول التي يقيمون أو يسافرون إليها.كما أوصت السلطات الأمريكية بمراجعة خطط السفر، وتجنب التجمعات الكبيرة والأماكن التي تشهد حضورا أمريكيا كثيفا، مع الاستعداد لاحتمال حدوث اضطرابات أو إغلاقات مؤقتة للمجال الجوي في بعض المناطق.ويأتي هذا التحذير عقب سلسلة من الهجمات والضربات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران في المنطقة، ما دفع واشنطن إلى تعزيز الإجراءات الأمنية في بعثاتها الدبلوماسية، ورفع مستوى التأهب حول عدد من المنشآت الأمريكية في الخارج.ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الجانب الإيراني بشأن التحذير الأمريكي.