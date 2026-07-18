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في ظل غياب الاستشراف ...

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Bookmark article    Publié le Samedi 18 Juillet 2026 - 20:36 قراءة: 0 د, 58 ث
      
مرتجى محجوب

الاستشراف أصبح علما قائم الذات و ضرورة تسييرية لا غنى عنها ،

ففي البلدان المتقدمة ، تبنى كل البرامج و المخططات المستقبلية استنادا لما يتوقعه المستشرفين في كافة القطاعات و الميادين ، تحقيقا لأقصى جدوى و في نفس الوقت تجنبا لمخاطر أو اشكاليات محتملة ،

ما دفعني لطرح موضوع الاستشراف هو ما نشهده اليوم من أزمات للماء و الكهرباء تقريبا في جل مناطق البلاد ...

نعم ، سبب هذا الواقع هو قبل كل شيء نتيجة غياب استشراف ارتفاع الاستهلاك بالنظر لعدة عوامل موضوعية و واقعية كان من الأجدى دراستها بجدية منذ سنوات خلت و العمل أقصى حد ممكن على تلافيها،

ان الإدارة التي لا تتوقع الأوضاع المستقبلية وفق دراسات علمية ، لا يمكنها أن تواجه الازمات المحتملة و تجد نفسها مجبرة على الذهاب لحلول قاسية مثل قطع الماء أو الكهرباء ...

و حتى على مستوى السلطة السياسية و ما يتعلق بالأوضاع العالمية المتقلبة و المتغيرة في كل لحظة و انعكاساتها المحتملة على اسعار الطاقة و سائر المواد الخام و كذلك حركة التجارة و الملاحة و الطيران و غير ذلك من المجالات ...

اذا ، الاستشراف ليس بذخا بل ضرورة للاستعداد و النجاح في مجابهة المستقبل بأكبر عوامل نجاح ينعكس على جميع فئات المجتمع .
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