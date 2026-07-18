في ظل غياب الاستشراف ...

الاستشراف أصبح علما قائم الذات و ضرورة تسييرية لا غنى عنها ،ففي البلدان المتقدمة ، تبنى كل البرامج و المخططات المستقبلية استنادا لما يتوقعه المستشرفين في كافة القطاعات و الميادين ، تحقيقا لأقصى جدوى و في نفس الوقت تجنبا لمخاطر أو اشكاليات محتملة ،ما دفعني لطرح موضوع الاستشراف هو ما نشهده اليوم من أزمات للماء و الكهرباء تقريبا في جل مناطق البلاد ...نعم ، سبب هذا الواقع هو قبل كل شيء نتيجة غياب استشراف ارتفاع الاستهلاك بالنظر لعدة عوامل موضوعية و واقعية كان من الأجدى دراستها بجدية منذ سنوات خلت و العمل أقصى حد ممكن على تلافيها،ان الإدارة التي لا تتوقع الأوضاع المستقبلية وفق دراسات علمية ، لا يمكنها أن تواجه الازمات المحتملة و تجد نفسها مجبرة على الذهاب لحلول قاسية مثل قطع الماء أو الكهرباء ...و حتى على مستوى السلطة السياسية و ما يتعلق بالأوضاع العالمية المتقلبة و المتغيرة في كل لحظة و انعكاساتها المحتملة على اسعار الطاقة و سائر المواد الخام و كذلك حركة التجارة و الملاحة و الطيران و غير ذلك من المجالات ...اذا ، الاستشراف ليس بذخا بل ضرورة للاستعداد و النجاح في مجابهة المستقبل بأكبر عوامل نجاح ينعكس على جميع فئات المجتمع .