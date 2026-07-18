القيادة المركزية الأمريكية: مقتل جنديين وفقدان ثالث في هجوم إيراني على الأردن

CENTCOM Statement on Recently Fallen, Missing U.S. Service Members



TAMPA, Fla. — On July 17, two U.S. service members in Jordan were killed in action as U.S. Central Command (CENTCOM) and partner forces defended against Iranian ballistic missile and drone attacks. Additionally,… — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 18, 2026

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، السبت، مقتل عسكريين أمريكيين خلال تصدي القوات الأمريكية وقوات شريكة لهجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة شنتها إيران على الأردن الجمعة.وأضافت القيادة، في بيان، أن عسكريا أمريكيا ثالثا لا يزال في عداد المفقودين.وأشارت إلى أنه جرى إجلاء 4 عسكريين أمريكيين إلى مستشفيات في الأردن لتلقي العلاج، قبل أن يغادروها لاحقا بعد استقرار حالتهم الصحية، فيما عاد عدد آخر من العسكريين الذين تعرضوا لإصابات طفيفة إلى أداء مهامهم.وأكدت القيادة المركزية أنها ستحجب أي معلومات إضافية، بما في ذلك هويات العسكريين القتيلين، احتراما لعائلتيهما، إلى حين إبلاغ ذويهما رسميا، وفق الإجراءات المعتمدة.