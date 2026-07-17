الحرس الثوري الإيراني يعلن انفجار ناقلتي نفط وإغلاق مضيق هرمز بالكامل

أعلن، يوم الجمعة، انفجار ناقلتي نفط واندلاع حرائق واسعة على متنهما أثناء محاولتهما عبور المسار الجنوبي لمضيق هرمز، مؤكدا أن المضيق أصبح "مغلقا بالكامل" أمام حركة الملاحة إلى حين توقف الهجمات الأمريكية.وأوضح الحرس الثوري، في بيان، أن الناقلتين دخلتا ممرا وصفه بـ"الملغم" في جنوب مضيق هرمز، معتبرا أنهما حاولتا العبور "بتضليل من أجهزة الاستخبارات الأمريكية". وأضاف أن الحادث أسفر عن اندلاع حرائق واسعة، دون تقديم تفاصيل بشأن هوية الناقلتين أو جنسيتهما أو حجم الخسائر البشرية والمادية.وأكد البيان أن مضيق هرمز أصبح "شديد الخطورة ومغلقا بالكامل" نتيجة ما وصفه بـ"الاعتداءات الأمريكية"، مشددا على أن تصدير النفط والغاز عبر المضيق سيظل متوقفا ما دامت العمليات العسكرية الأمريكية مستمرة. كما دعا جميع السفن وشركات الملاحة إلى عدم استخدام المسار الجنوبي، محذرا من وجود ألغام بحرية في المنطقة.وفي بيان منفصل، أعلن الحرس الثوري أيضا تدمير مستودع للزوارق الأمريكية المسيّرة في البحرين، إضافة إلى ما وصفه بـ"المركز الرئيسي للذكاء الاصطناعي" المستخدم من قبل القوات الأمريكية في تحديد الأهداف، محذرا من أنه سيستهدف أصولا صناعية وشركات تكنولوجيا معلومات وذكاء اصطناعي يملك مساهمون أمريكيون حصصا فيها داخل المنطقة إذا استمرت الهجمات، معتبرا أن الدول التي تستضيف قواعد أمريكية شريكة في هذه العمليات. وتبقى هذه الادعاءات صادرة عن الجانب الإيراني ولم يصدر بشأنها تأكيد مستقل حتى الآن.في المقابل، أفادت تقارير إعلامية بأن إدارة الرئيس الأمريكيأبلغت إسرائيل بأنها سترسل عشرات طائرات التزود بالوقود الإضافية، تحسبا لاحتمال توسيع العمليات العسكرية ضد إيران.