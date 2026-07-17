JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 23:33 Tunis

الحرس الثوري الإيراني يعلن انفجار ناقلتي نفط وإغلاق مضيق هرمز بالكامل

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a5aaf3d694d24.93659938_kmfjeiolpgnhq.jpg>
Photo archives
Bookmark article    Publié le Vendredi 17 Juillet 2026 - 23:33 قراءة: 1 د, 9 ث
      
أعلن الحرس الثوري الإيراني، يوم الجمعة، انفجار ناقلتي نفط واندلاع حرائق واسعة على متنهما أثناء محاولتهما عبور المسار الجنوبي لمضيق هرمز، مؤكدا أن المضيق أصبح "مغلقا بالكامل" أمام حركة الملاحة إلى حين توقف الهجمات الأمريكية.

وأوضح الحرس الثوري، في بيان، أن الناقلتين دخلتا ممرا وصفه بـ"الملغم" في جنوب مضيق هرمز، معتبرا أنهما حاولتا العبور "بتضليل من أجهزة الاستخبارات الأمريكية". وأضاف أن الحادث أسفر عن اندلاع حرائق واسعة، دون تقديم تفاصيل بشأن هوية الناقلتين أو جنسيتهما أو حجم الخسائر البشرية والمادية.


وأكد البيان أن مضيق هرمز أصبح "شديد الخطورة ومغلقا بالكامل" نتيجة ما وصفه بـ"الاعتداءات الأمريكية"، مشددا على أن تصدير النفط والغاز عبر المضيق سيظل متوقفا ما دامت العمليات العسكرية الأمريكية مستمرة. كما دعا جميع السفن وشركات الملاحة إلى عدم استخدام المسار الجنوبي، محذرا من وجود ألغام بحرية في المنطقة.


وفي بيان منفصل، أعلن الحرس الثوري أيضا تدمير مستودع للزوارق الأمريكية المسيّرة في البحرين، إضافة إلى ما وصفه بـ"المركز الرئيسي للذكاء الاصطناعي" المستخدم من قبل القوات الأمريكية في تحديد الأهداف، محذرا من أنه سيستهدف أصولا صناعية وشركات تكنولوجيا معلومات وذكاء اصطناعي يملك مساهمون أمريكيون حصصا فيها داخل المنطقة إذا استمرت الهجمات، معتبرا أن الدول التي تستضيف قواعد أمريكية شريكة في هذه العمليات. وتبقى هذه الادعاءات صادرة عن الجانب الإيراني ولم يصدر بشأنها تأكيد مستقل حتى الآن.

في المقابل، أفادت تقارير إعلامية بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغت إسرائيل بأنها سترسل عشرات طائرات التزود بالوقود الإضافية، تحسبا لاحتمال توسيع العمليات العسكرية ضد إيران.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 333082

babnet

كل الأخبار...

23:33 - الحرس الثوري الإيراني يعلن انفجار ناقلتي نفط وإغلاق مضيق هرمز بالكامل
23:28 - المجلس الوطني للجهات والأقاليم يصادق على قانون المخطط التنموي 2026 - 2030
23:21 - اللجنة الجمركية التونسية الجزائرية المشتركة تؤكد بتونس تعزيز التعاون في مكافحة التهريب ورقمنة الإجراءات
23:05 - اختتام المرحلة الثانية من البرنامج التكويني بين المدرسة الوطنية للادارة ونظيرتها الايطالية
22:12 - القصرين: فرع مدينة العلوم بالجهة يبرمج مدرسة صيفية ثانية في الحساب الذهني لفائدة تلاميذ المرحلة الإبتدائية
21:54 - حمزة البلومي: جلسة يوم 21 جويلية للنظر في الاعتراض على الحكم الغيابي بالسجن
21:24 - مدنين: تحرير 6 تنابيه كتابية من أجل الإخلال بشروط حفظ الصحّة وحجز مواد غذائية منتهية الصلوحية (هيئة سلامة المنتجات الغذائية)
20:42 - نهائي مونديال 2026: إسبانيا والأرجنتين... صراع تاريخي لكسر التعادل
20:33 - الدورة الرابعة من مهرجان البيكولو للمسرح المعاصر ببنزرت من 22 إلى 26 جويلية 2026
20:29 - البطولة العربية للكرة الطائرة الشاطئية(ربع النهائي): المنتخب التونسي ينهزم أمام نظيره البحريني 1 - 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
World Cup 2026
 WC 2026  Next Match demain samedi| beIN Sports
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 17 جويلية 2026 | 2 صفر 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:24
19:39
16:16
12:32
05:13
03:26
الرطــوبة:
% 19
Babnet
Babnet47°
34° Babnet
الــرياح:
1.56 كم/س
Babnet
Babnet31°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
47°-31
43°-30
44°-31
43°-32
45°-32
  • Avoirs en devises 22769,1
  • (17/07)
  • Jours d'importation 90
  • 1 € = 3,37855 DT
  • (17/07)
  • 1 $ = 2,94826 DT
  • Solde Compte du Trésor     (16/07)     841,5 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (16/07)   29291 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio