Canicule, kilowatts et dogmes d’Etat : comment la Tunisie a transformé son soleil en panne d’électricité

L’ironie serait drôle si elle n’était pas aussi coûteuse.



Inélasticité, rigidité…



Un bien nécessaire…de luxe pour les ruraux



La double peine est là.



Pourquoi cette différence ?



Trois blocages freinent aujourd’hui la transition.



Cette rigidité finit par coûter très cher.



Quatre vérités au pouvoir



Les recommandations sont connues.



Il y a quelque chose de profondémentdans cette scène estivale. Lecogne sans relâche, lesflirtent avec les, lestournent à plein régime, lesbrassent de l’air brûlant, lesredoublent de vigilance, lescroisent les doigts et lessurveillent leur compteur comme un cardiologue observe un électrocardiogramme.Au même moment, l’rationne l’et pertes économiques liées. Dans le pays le plus ensoleillé de la, on finit par rationner le. Indicateurs et lecture économiques dans le contexte de lad’aujourd’hui…Chaque année, laconsomme environd’électricité, soit près de. Soit presque, en moyenne, par an. Presque la moyenneet par an en, alors que leet par an enest dix fois plus élevé qu’enC’est dire l’ampleur de la(et gaspillage) encomparée à ladu pays.En, la pointe estivale dépasse désormais, contre moins deau début des années 2000. Laaugmente de près depar an, portée par la, l’, l’et l’Face à cette progression prévisible, l’, elle, avance comme une administration un vendredi après-midi : lentement, très lentement. Unquasiment négatif, comme partout dans l’économie tunisienne des dernières décennies.Les économistes parlent ici d’. Le concept mérite d’être expliqué. L’mesure la capacité des producteurs à augmenter rapidement leur production lorsque les prix augmentent. Dans le cas de l’, cette élasticité est proche de zéro à court terme.Même si le prix doublait aujourd’hui, aucunsupplémentaire ne sortirait miraculeusement des centrales. Construire unedemande des années, renforcer leségalement, former les équipes encore davantage. L’offre est rigide, enfermée dans desLa, elle aussi, est remarquablement. Lorsqu’il fait, personne ne renonce réellement à sonparce que lecoûte quelques millimes de plus.Les estimations internationales situent généralement l’entreà court terme : une hausse dedu prix réduit la consommation d’à peine. Autrement dit, la facture augmente beaucoup plus vite que les économies réalisées.L’raconte une autre histoire. À mesure que les revenus progressent, les ménages acquièrent davantage deetdemain.Cette élasticité est généralement comprise entre, ce qui signifie qu’une augmentation des revenus entraîne une hausse significative de la consommation électrique. Laest donc structurellement appelée à augmenter.Or l’reste prisonnière d’un modèle conçu pour un autre siècle.Lacontinue d’assurer l’essentiel de la, duet de la. Plus dede l’électricité provient encore du, dont une partie importante est importée.Le paradoxe est cruel : plus les prix internationaux duaugmentent, plus les coûts explosent ; plus l’subventionne les tarifs, plus les déficits se creusent ; plus les déficits augmentent, moins il reste de ressources pour investir dans de nouvelles capacités. Le serpent énergétique finit par avaler son propre compteur.Unesous perfusion budgétaire, déficitaire depuis plusieurs années, confrontée à des, à des, à unet à des. Simultanément, unqui limite l’arrivée massive de nouveaux producteurs capables d’apporter rapidement des capacités supplémentaires.Pendant ce temps, lecontinue de travailler gratuitement.Labénéficie pourtant d’un des meilleursde toute la région, avec plus depar an dans plusieurs régions et uneparmi les plus élevées du bassin méditerranéen.Beaucoup de pays moins favorisés ont déjà compris que leconstitue un. En, il demeure surtout un sujet de discours.Le plus étonnant est qu’un citoyen peut installer unepour produire sa propre réserve, mais rencontre encore de nombreux obstaclesoulorsqu’il souhaite produire librement une partie de sa propreParce que l’reste enfermée dans une logiqueoùetrendent souvent l’investissement long, complexe et parfois décourageant. Les mécanismes d’existent mais demeurent limités par des, deset desqui découragent de nombreuxetLe premier est. Les règles évoluent lentement alors que la technologie progresse rapidement.Le deuxième estet. Les équipementsreprésentent un investissement initial important, auquel s’ajoutentselon les équipements et difficultés d’accès auLe troisième est. Lecontinue naturellement de protéger son périmètre d’activité, alors que partout ailleurs les réseaux deviennent progressivement ouverts à une multitude de producteurs. Une énormesévit dans la société d’État et ses agences régionales.On fait attendre certains clients, jusqu’à ce qu’ils finissent par payer sous la table, un, comme confirmée dans un sondage auprès deLorsque les capacités deviennent insuffisantes, les autorités multiplient les appels à la, reportent certaines consommations et limitent parfois certaines activités. Chaqueindisponible représente des heures de production perdues pour les, des coûts supplémentaires pour les, des risques accrus pour les, une baisse du confort deset une détérioration de la. Une économie moderne ne peut prospérer lorsque l’devient une variable d’ajustement.Lane consiste pas à protéger un. Elle consiste à garantir durablement la disponibilité de l’au moindre coût.Première vérité : l’ne pourra plus financer seul les investissements nécessaires pour la production de l’, énergie vitale pour le, l’et lesDeuxième vérité : maintenir artificiellement des tarifs trop faibles finit par décourager les investissements tout en aggravant lesTroisième vérité : len’est plus adapté aux besoins d’une économie qui exigeetQuatrième vérité : chaque année perdue dans lacoûte davantage que les réformes elles-mêmes.D’abord, ouvrir beaucoup plus largement laaux, aux, auxet auxEnsuite, supprimer ou réduire fortement lesetsur les, les, leset l’ensemble des équipements liés à l’Troisièmement, instaurer un, deset des mécanismes depermettant auxet auxd’investir sans supporter seuls le coût initial.Enfin, simplifier radicalement les: une déclaration simple devrait suffire pour les petites installations domestiques, avec unrapide et transparent.Trois mesures complémentaires accéléreraient encore cette révolution : généraliser lepermettant de vendre les surplus au réseau, lancer une vaste campagne nationale de sensibilisation auxet créer un véritable marché local desafin de réduire les coûts et renforcer la confiance.Leproduit gratuitement des milliards depotentiels chaque année. Ce qui manque n’est ni la lumière ni la chaleur. Ce qui manque, c’est leÀ force de considérer chaquecomme un concurrent de laplutôt que comme un allié du pays, on finit par défendre moins unqu’unépuisé. Le véritablene consiste pas à protéger un; il consiste à protéger lescontre les, lescontre les pertes et lescontre lesLapassera. Les records de consommation reviendront l’été prochain. Puis encore l’année suivante. Lene négocie pas avec les décrets, et lene demande aucune subvention pour briller.La seule question est désormais de savoir combien de temps encore lacontinuera à regarder son immense… sans vraiment la brancher.