أسعار النفط ترتفع مجددا مع تعطل الملاحة في مضيق هرمز وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران

ارتفعت أسعار النفط في تعاملات، اليوم الجمعة، مدفوعة بتصاعد المواجهة العسكرية بين، واستمرار تعطل حركة إمدادات النفط عبر، مما زاد المخاوف بشأن أمن الإمدادات العالمية.وبحلول الساعة، صعدت العقود الآجلة لخامبنسبةلتبلغ، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخامالأمريكي بنسبةإلى، لتعوض جزءا من خسائر الجلسة السابقة.وخلال الأسبوع الجاري، حقق الخامان القياسيان مكاسب بنحو، حيث يتجه خام برنت لتسجيل، بينما يسير الخام الأمريكي نحوويأتي هذا الارتفاع في أعقاب تكثيف الولايات المتحدة عملياتها العسكرية ضد إيران، إذ شنت، الأربعاء، موجتين من الغارات الجوية استهدفتا مواقع قرب الساحل الجنوبي الإيراني، قبل أن تواصل ضرباتها الخميس، في تطور أعاد المخاوف من اضطرابات أوسع في أسواق الطاقة.وفي هذا السياق، حذر المدير التنفيذي لـ، من تداعيات استمرار التوتر، مؤكدا أنوقال بيرول، خلال فعالية نظمهافي واشنطن:ويترقب المستثمرون تطورات الأوضاع في، الذي يمر عبره جزء كبير من صادرات النفط العالمية، وسط مخاوف من أن يؤدي استمرار التوتر إلى مزيد من الاضطرابات وارتفاع أسعار الخام.