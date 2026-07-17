الأغلى في التاريخ.. كم تبلغ أسعار تذاكر نهائي مونديال 2026؟
سجلت أسعار تذاكر المباراة النهائية لبطولة كأس العالم لكرة القدم، بين الأرجنتين وإسبانيا يوم الأحد المقبل، أرقاما قياسية تصل إلى حد الجنون، لا يمكن مقارنتها بأي نهائي سابق للبطولة.
الأغلى في التاريخ.. كم تبلغ أسعار تذاكر نهائي مونديال 2026؟
طالما بقيت مشاهدة مباراة نهائي كأس العالم من أرض الملعب حلما لأي مشجع كرة قدم، وإن لم يكن أمرا مستحيلا، فإن ارتفاع أسعار تذاكر نهائي مونديال 2026، في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، الذي سيقام يوم الأحد 19 جويلية 2026، على ملعب ميت لايف في إيست روثرفورد بولاية نيوجيرسي الأمريكية، بات شبه مستحيل بالنسبة للأغلبية من الراغبين.
أغلى تذكرة نهائي في تاريخ كأس العالم
فقد بلغت قيمة تذكرة نهائي مونديال 2026 حوالي 13 ألفا و700 دولار أمريكي في المتوسط وفقا لسوق SeatPick الخاص بإعادة بيع التذاكر.
بينما وصلت أسعار بعض المقاعد في ملعب ميت لايف للمباراة إلى ما يقارب 200 ألف دولار أمريكي.
ويمثل هذا المبلغ ارتفاعا كبيرا مقارنة بنهائي قطر 2022 بين فرنسا والأرجنتين، حيث كانت قيمة أعلى تذكرة وقتها 1600 دولار أمريكي.
أما بالنسبة لنسخة 2026، فقد حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أسعار التذاكر الرسمية لتتراوح بين 2030 و6730 دولارا أمريكيا، وذلك بحسب فئة المقعد.
وقد ساهم السوق البديل لإعادة بيع التذاكر، وهو ما سمح به فيفا مقابل الحصول على نسبة من إعادة البيع، في رفع الأسعار بشكل أكبر.
وتبدأ أسعار أرخص التذاكر المعروضة حاليا من حوالي 8000 دولار أمريكي، بينما قد تتجاوز أسعار المقاعد الأقرب إلى أرض الملعب 38 ألف دولار أمريكي.
كيفية شراء تذاكر نهائي كأس العالم 2026
على المستوى الرسمي، انتهت المراحل الأولى من بيع التذاكر، بما في ذلك القرعة الأولية والبيع المسبق لحاملي بطاقات فيزا، مما يترك فرصا محدودة لشراء التذاكر مباشرة عبر القنوات الرسمية.
ولا يزال فيفا يتيح مرحلة أخيرة من البيع المباشر بنظام الأسبقية، بالإضافة إلى منصته الرسمية لإعادة بيع التذاكر، حيث يمكن للجماهير شراء وبيع التذاكر المعتمدة.
كما توجد أسواق ثانوية معتمدة مثل StubHub وTicketmaster وVivid Seats وSeatGeek للمشجعين الراغبين في حضور المباريات ذات الإقبال الكبير، مع العلم أن الأسعار قد تكون أعلى بكثير من سعر التذكرة الأصلي.
الأغلى في التاريخ.. كم تبلغ أسعار تذاكر نهائي مونديال 2026؟
طالما بقيت مشاهدة مباراة نهائي كأس العالم من أرض الملعب حلما لأي مشجع كرة قدم، وإن لم يكن أمرا مستحيلا، فإن ارتفاع أسعار تذاكر نهائي مونديال 2026، في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، الذي سيقام يوم الأحد 19 جويلية 2026، على ملعب ميت لايف في إيست روثرفورد بولاية نيوجيرسي الأمريكية، بات شبه مستحيل بالنسبة للأغلبية من الراغبين.
أغلى تذكرة نهائي في تاريخ كأس العالم
فقد بلغت قيمة تذكرة نهائي مونديال 2026 حوالي 13 ألفا و700 دولار أمريكي في المتوسط وفقا لسوق SeatPick الخاص بإعادة بيع التذاكر.
بينما وصلت أسعار بعض المقاعد في ملعب ميت لايف للمباراة إلى ما يقارب 200 ألف دولار أمريكي.
ويمثل هذا المبلغ ارتفاعا كبيرا مقارنة بنهائي قطر 2022 بين فرنسا والأرجنتين، حيث كانت قيمة أعلى تذكرة وقتها 1600 دولار أمريكي.
أما بالنسبة لنسخة 2026، فقد حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أسعار التذاكر الرسمية لتتراوح بين 2030 و6730 دولارا أمريكيا، وذلك بحسب فئة المقعد.
وقد ساهم السوق البديل لإعادة بيع التذاكر، وهو ما سمح به فيفا مقابل الحصول على نسبة من إعادة البيع، في رفع الأسعار بشكل أكبر.
وتبدأ أسعار أرخص التذاكر المعروضة حاليا من حوالي 8000 دولار أمريكي، بينما قد تتجاوز أسعار المقاعد الأقرب إلى أرض الملعب 38 ألف دولار أمريكي.
كيفية شراء تذاكر نهائي كأس العالم 2026
على المستوى الرسمي، انتهت المراحل الأولى من بيع التذاكر، بما في ذلك القرعة الأولية والبيع المسبق لحاملي بطاقات فيزا، مما يترك فرصا محدودة لشراء التذاكر مباشرة عبر القنوات الرسمية.
ولا يزال فيفا يتيح مرحلة أخيرة من البيع المباشر بنظام الأسبقية، بالإضافة إلى منصته الرسمية لإعادة بيع التذاكر، حيث يمكن للجماهير شراء وبيع التذاكر المعتمدة.
كما توجد أسواق ثانوية معتمدة مثل StubHub وTicketmaster وVivid Seats وSeatGeek للمشجعين الراغبين في حضور المباريات ذات الإقبال الكبير، مع العلم أن الأسعار قد تكون أعلى بكثير من سعر التذكرة الأصلي.
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