الأغلى في التاريخ.. كم تبلغ أسعار تذاكر نهائي مونديال 2026؟

سجلت أسعار تذاكرلبطولة، بينيوم، أرقاما قياسية تصل إلى حد الجنون، لا يمكن مقارنتها بأي نهائي سابق للبطولة... كم تبلغ أسعار تذاكرطالما بقيت مشاهدة مباراةمن أرض الملعب حلما لأي مشجع كرة قدم، وإن لم يكن أمرا مستحيلا، فإن ارتفاع أسعار تذاكر، في، الذي سيقام يوم، على ملعبفيبولايةالأمريكية، بات شبه مستحيل بالنسبة للأغلبية من الراغبين.فقد بلغت قيمة تذكرةحواليفي المتوسط وفقا لسوقالخاص بإعادة بيع التذاكر.بينما وصلت أسعار بعض المقاعد في ملعبللمباراة إلى ما يقاربويمثل هذا المبلغ ارتفاعا كبيرا مقارنة بنهائيبين، حيث كانت قيمة أعلى تذكرة وقتهاأما بالنسبة لنسخة، فقد حددأسعار التذاكر الرسمية لتتراوح بين، وذلك بحسب فئة المقعد.وقد ساهملإعادة بيع التذاكر، وهو ما سمح بهمقابل الحصول على نسبة من إعادة البيع، في رفع الأسعار بشكل أكبر.وتبدأ أسعار أرخص التذاكر المعروضة حاليا من حوالي، بينما قد تتجاوز أسعار المقاعد الأقرب إلى أرض الملعبعلى المستوى الرسمي، انتهت المراحل الأولى من بيع التذاكر، بما في ذلكلحاملي بطاقات، مما يترك فرصا محدودة لشراء التذاكر مباشرة عبر القنوات الرسمية.ولا يزاليتيح مرحلة أخيرة من البيع المباشر بنظام الأسبقية، بالإضافة إلى، حيث يمكن للجماهير شراء وبيع التذاكر المعتمدة.كما توجد أسواق ثانوية معتمدة مثلللمشجعين الراغبين في حضور المباريات ذات الإقبال الكبير، مع العلم أن الأسعار قد تكون أعلى بكثير من سعر التذكرة الأصلي.