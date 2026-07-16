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ميسي ليس أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ

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Bookmark article    Publié le Jeudi 16 Juillet 2026 - 17:08 قراءة: 2 د, 41 ث
      
نورالدين بن منصور

هل هو الأفضل في التاريخ

مرة أخرى، قلبت الأرجنتين مسارها في نهائيات كأس العالم، بفوزها هذه المرة على إنجلترا 2-1، وتأهلت إلى المباراة النهائية يوم الأحد - بقيادة القائد ليونيل ميسي. لكن هذا لا يعني أننا يجب أن نصاب بالجنون بسبب الثناء

ليس أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ

قبل أن يشيد الناس بليونيل ميسي لعدة أيام لأنه قاد الأرجنتين إلى نهائي كأس العالم مرة أخرى.

لا، ميسي ليس أفضل لاعب كرة قدم على الإطلاق. ليس بعد- ميسي لم يفوز بكأس العالم ثلاث مرات مثل بيليه و لم يحدث ثورة كما فعل يوهان كرويف ميسي و لم يخترع مركز لعب جديد مثل فرانز بيكنباور و لم يشكل ميسي حقبة مثل دييغو مارادونا

ميسي لاعب كرة قدم عظيم وعند البعض و خاصة محبيه هو الأفضل في عصره. إنه في نهائي كأس العالم للمرة الثالثة منذ 2014 وساعد فريقه خلال الأزمات ضد الرأس الأخضر ومصر بإرادة لا تصدق للفوز

ليس ميسي قويًا بشكلٍ خاص في الكرات الهوائية، ولا سريعًا بشكلٍ استثنائي، ويُفضّل التسديد بقدمه اليسرى على اليمنى، لكن سحره طاغٍ، وتحكّمه بالكرة لا يُضاهى. تمريراته العرضية: من الطراز الرفيع. في النهاية، انهار دفاع إنجلترا

يُضاهي ميسي كلاً من لام وماتيوس

رئيس الفيفا، جياني إنفانتينو، يُريد أن يكون لكأس العالم في أمريكا الشمالية وجهٌ - وجه ليونيل ميسي

بفوزه بكأس العالم مرة واحدة يُعادل ميسي كلاً من لام وماتيوس. صحيح أنه الهداف التاريخي برصيد 21 هدفاً، لكن نظراً لخوضه 32 مباراة، فإن معدله التهديفي يُعادل معدل ميروسلاف كلوزه البالغ 16 هدفاً، أي 0.67 هدفاً في المباراة الواحدة

فهو لا يزال العامل الحاسم في فريق متوسط ​​المستوى كالأرجنتين، وهي ظاهرة في كرة القدم الحديثة. ميسي يُقدم أداءً رائعاً. لكن هل هو الأفضل في التاريخ؟

من هو أفضل لاعب -حاليًا- في العالم؟

: إجابتان محتملتان

أولًا، كريستيانو رونالدو: قوة هائلة، وحيوية، ومهارة فائقة. النجم البرتغالي يبلغ من العمر 35 عامًا، لكنه يتمتع ببنية جسدية شاب في الخامسة والعشرين وقدرة قفز لا مثيل لها.

الثاني هو ليونيل ميسي: العبقرية، والتقنية، والسحر هي سماته المميزة. الأرجنتيني البالغ من العمر 32 عامًا

الإحصائيات غير ذات صلة، فكلاهما ببساطة استثنائي. في كل عام، يختار خبراء الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الهيئة الحاكمة للعبة، أفضل لاعب في العالم. والنتيجة هي 6-5 لصالح ميسي. لكن: عندما يتعلق الأمر بألقاب دوري أبطال أوروبا، أهم بطولة للأندية في عالم كرة القدم، يتفوق رونالدو. 5-4 لمهاجم يوفنتوس

الكرة الذهبية

أُنشئت هذه الجائزة عام 1956 من قِبل مجلة فرانس فوتبول، وتُمنح سنويًا للاعب صاحب الموسم الأكثر نجاحًا، بناءً على تصويت الصحفيين المتخصصين حول العالم. منذ عام 2022، أصبح التقييم يعتمد على موسم كامل بدلًا من السنة التقويمية، مما يجعل الجائزة أقرب إلى واقع الإنجاز الرياضي

يتصدر ليونيل ميسي القائمة بثمانية ألقاب (2009، 2010، 2011، 2012، 2015، 2019، 2021، 2023). يليه كريستيانو رونالدو بخمسة ألقاب. وخلفهما، يمتلك كل من يوهان كرويف وميشيل بلاتيني ثلاثة ألقاب. وفي سبتمبر 2025، فاز عثمان ديمبيلي بالكرة الذهبية بعد أن قاد باريس سان جيرمان إلى تحقيق رباعية تاريخية. الألقاب التي فاز بها النادي الباريسي في ذلك الموسم

أساطير كرة القدم خياراتهم

جمعت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية آراء أساطير ومدربين ولاعبين كبار، من بينهم أسماء لامعة مثل يورغن كلوب، وزلاتان إبراهيموفيتش، ودييغو مارادونا، وديفيد بيكهام

كما حسم كيليان مبابي ، مهاجم باريس سان جيرمان، والذي يعتبره الكثيرون الوريث الشرعي لهذين النجمين، خياره.

حسمت الأصوات لصالح مبابي بنسبة 10-4
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