قبل مواجهة فرنسا… ماذا قال يامال عن تصريحات راخوي؟

ردّ يامال على تصريحات رئيس الوزراء الإسباني



لامين يامال (مواليد 13 جويليا 2007، في إسبلوغيس دي يوبريغات؛ اسمه الكامل لامين يامال نصراوي إيبانا) هو لاعب كرة قدم إسباني. ظهر لأول مرة مع الفريق الأول لنادي برشلونة في أفريل/نيسان 2023 عن عمر يناهز 15 عامًا، وفي سبتمبر/أيلول من العام نفسه، عن عمر 16 عامًا و57 يومًا، أصبح أصغر لاعب وهداف في تاريخ المنتخب الإسباني. شارك في بطولة أمم أوروبا 2024، حيث فاز باللقب وأصبح أصغر لاعب وهداف في تاريخ البطولةهو ابن أب مغربي (منير نصراوي من العرائش) وأم من غينيا الاستوائية (شيلا إيبانا)، وُلد في إسبلوغيس دي يوبريغات، إحدى ضواحي برشلونة. اسم العائلة، نصروي إيبانا، هو مزيج من اسمي عائلتي والده ووالدتهيعتقد نجم إسبانيا الصاعد، لامين يامال، أن كرة القدم أقوى من الكراهية في ضوء التصريحات العنصرية التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسباني السابق ماريانو راخوي. وقال الجناح في عيد ميلاده التاسع عشر: "إذا كان لكرة القدم أن تحقق شيئًا، فهو الاندماج. فرنسا وإسبانيا مثالان على الاندماج. هذا هو جوهر كرة القدم - وليس الحديث عن تصريحات الآخرينوكان راخوي قد كتب في مقال لصحيفة "إل ديباتي" الإلكترونية أن فرنسا تمتلك فريقًا من الطراز الرفيع. إلا أنه ادعى عدم وجود أي لاعبين فرنسيين في الفريق. وقد قوبل مقال راخوي بإدانة شديدة في كل من فرنسا وإسبانيا قبل المباراة التي ستقام في أرلينغتون، بالقرب من دالاس. وتلتقي إسبانيا وفرنسا اليوم في نصف نهائي كأس العالم لكرة القدميامال: "غدًا سنلعب واحدة من أجمل المباريات"تعتبر كل من إسبانيا وفرنسا أمثلة على كيفية نجاح الأشخاص المختلفين معًا. وبدلاً من مناقشة التصريحات السياسية، أراد التركيز بشكل كامل على الدور نصف النهائيوقال يامال "غدا سنلعب واحدة من أجمل المباريات في كأس العالم. هذا هو الشيء الأكثر أهمية الآن". وقد أثار النقاش مساهمة من رئيس الوزراء السابق راخوي. وفي ذلك، ادعى السياسي المحافظ أنه لا يوجد "فرنسيون" في المنتخب الوطني الفرنسي - وهو التصريح الذي تعرض لانتقادات حادة في كلا البلدينكما رد لاعب خط الوسط الفرنسي وارن زائير إيمري على هذه التصريحات. وأوضح أن الفريق يتكون من لاعبين ذوي جذور مختلفة، تماما مثل فرنسا نفسها. الأهم هو أن الفريق متماسك داخل وخارج الملعب