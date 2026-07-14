أسعار النفط عند أعلى مستوى في شهر وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران
ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، إلى أعلى مستوياتها في نحو أربعة أسابيع، في ظل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران واستمرار المخاوف بشأن إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز.
وبحلول الساعة 06:35 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم أوت بنسبة 2.10 بالمائة لتبلغ 79.78 دولارا للبرميل.
كما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر بنسبة 2.05 بالمائة إلى 85.01 دولارا للبرميل، مسجلة أعلى مستوى لها في نحو شهر.
وكان خام برنت قد قفز خلال الجلسة السابقة بنسبة 9.6 بالمائة، محققا أكبر مكاسبه اليومية منذ ماي 2020.
وقال كبير محللي الأسواق لدى شركة "كيه سي إم تريد"، تيم ووترر، إن التصعيد الأخير، بما في ذلك إعادة الولايات المتحدة فرض حصارها البحري على إيران والردود الإيرانية، أوجد مخاطر جديدة في أسواق النفط.
وأضاف أن غياب الإغلاق الكامل للممرات البحرية لا يلغي حالة الضبابية التي تكتنف الإمدادات، في ظل استمرار التوتر بين الطرفين وما قد يترتب عنه من اضطرابات في حركة شحنات الطاقة.
وبحلول الساعة 06:35 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم أوت بنسبة 2.10 بالمائة لتبلغ 79.78 دولارا للبرميل.
كما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر بنسبة 2.05 بالمائة إلى 85.01 دولارا للبرميل، مسجلة أعلى مستوى لها في نحو شهر.
وكان خام برنت قد قفز خلال الجلسة السابقة بنسبة 9.6 بالمائة، محققا أكبر مكاسبه اليومية منذ ماي 2020.
وقال كبير محللي الأسواق لدى شركة "كيه سي إم تريد"، تيم ووترر، إن التصعيد الأخير، بما في ذلك إعادة الولايات المتحدة فرض حصارها البحري على إيران والردود الإيرانية، أوجد مخاطر جديدة في أسواق النفط.
وأضاف أن غياب الإغلاق الكامل للممرات البحرية لا يلغي حالة الضبابية التي تكتنف الإمدادات، في ظل استمرار التوتر بين الطرفين وما قد يترتب عنه من اضطرابات في حركة شحنات الطاقة.
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