أسعار النفط عند أعلى مستوى في شهر وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، إلى أعلى مستوياتها في نحو، في ظل تصاعد التوترات بينواستمرار المخاوف بشأن إمدادات الطاقة عبروبحلول الساعة، صعدت العقود الآجلة لخامتسليم أوت بنسبةلتبلغكما ارتفعت العقود الآجلة لخامتسليم سبتمبر بنسبةإلى، مسجلة أعلى مستوى لها في نحو شهر.وكان خامقد قفز خلال الجلسة السابقة بنسبة، محققا أكبر مكاسبه اليومية منذوقال كبير محللي الأسواق لدى شركة، تيم ووترر، إن التصعيد الأخير، بما في ذلك إعادة الولايات المتحدة فرض حصارها البحري على إيران والردود الإيرانية، أوجد مخاطر جديدة في أسواق النفط.وأضاف أن غياب الإغلاق الكامل للممرات البحرية لا يلغي حالة الضبابية التي تكتنف الإمدادات، في ظل استمرار التوتر بين الطرفين وما قد يترتب عنه من اضطرابات في حركة شحنات الطاقة.