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السيسي يصل قطر

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Bookmark article    Publié le Mardi 14 Juillet 2026 - 09:04 قراءة: 0 د, 40 ث
      
وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم، إلى العاصمة القطرية الدوحة في زيارة رسمية لتقديم واجب العزاء في وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر السابق.

وكان في استقبال الرئيس السيسي لدى وصوله إلى مطار حمد الدولي، وزير الدفاع القطري الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني، إلى جانب سفير جمهورية مصر العربية لدى الدوحة السفير وليد الفقي، وأعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية في قطر.


وتأتي هذه الزيارة في إطار العلاقات الأخوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، حيث يحرص الجانبان على تعزيز الروابط المشتركة والمواساة في هذا المصاب الأليم.


يُعتبر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني صانع النهضة الحديثة لدولة قطر. تولى مقاليد الحكم في البلاد عام 1995 وحتى تنازله عن السلطة لنجله الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في عام 2013، ليُلقب بعدها بـ "الأمير الوالد".
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