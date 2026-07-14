الطاقة الشمسية تتصدر لأول مرة إنتاج الكهرباء في الاتحاد الأوروبي

أصبحتأكبر مصدر لإنتاج الكهرباء فيخلال شهر، بعدما وفرت نحومن إجمالي الكهرباء المنتجة، وفق تحليل صادر عن مركزلأبحاث الطاقة.وأوضح المركز أن حصة الطاقة الشمسية تجاوزت مختلف مصادر إنتاج الكهرباء الأخرى، متقدمة علىالتي بلغت، وبنسبة، وبنسبة، وبنسبة، فيما تراجعت مساهمةإلىوتعد هذه المرة الثالثة فقط التي تتصدر فيها الطاقة الشمسية قائمة مصادر إنتاج الكهرباء في الاتحاد الأوروبي، بعد، في مؤشر يعكس النمو المتسارع لمشروعات الطاقة الشمسية في الدول الأعضاء، إذ لم تكن مساهمتها تتجاوزمن إنتاج الكهرباء فيوسجلتبدورها مستويات قياسية في مساهمة الطاقة الشمسية، حيث وفرتمن إنتاج الكهرباء خلال شهر، قبل أن ترتفع إلىفيوأشار مركز إمبير إلى أن ارتفاع إنتاج الطاقة الشمسية تزامن مع زيادة الطلب على الكهرباء خلال الشهرين الماضيين، نتيجة الاستخدام المكثف لأجهزة التكييف والتبريد في ظل موجات الحر التي شهدتها أوروبا، وهو ما ساهم في تعزيز استقرار إمدادات الكهرباء مع وصول بعض مصادر الطاقة الأخرى إلى حدودها القصوى بسبب ارتفاع درجات الحرارة وضعف الرياح.