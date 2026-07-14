الطاقة الشمسية تتصدر لأول مرة إنتاج الكهرباء في الاتحاد الأوروبي
أصبحت الطاقة الشمسية أكبر مصدر لإنتاج الكهرباء في الاتحاد الأوروبي خلال شهر جوان 2026، بعدما وفرت نحو 25 بالمائة من إجمالي الكهرباء المنتجة، وفق تحليل صادر عن مركز إمبير لأبحاث الطاقة.
وأوضح المركز أن حصة الطاقة الشمسية تجاوزت مختلف مصادر إنتاج الكهرباء الأخرى، متقدمة على الطاقة النووية التي بلغت 21 بالمائة، والغاز الطبيعي بنسبة 15 بالمائة، وطاقة الرياح بنسبة 14 بالمائة، والطاقة المائية بنسبة 12 بالمائة، فيما تراجعت مساهمة الفحم إلى 8 بالمائة.
وتعد هذه المرة الثالثة فقط التي تتصدر فيها الطاقة الشمسية قائمة مصادر إنتاج الكهرباء في الاتحاد الأوروبي، بعد جوان 2025 وماي 2026، في مؤشر يعكس النمو المتسارع لمشروعات الطاقة الشمسية في الدول الأعضاء، إذ لم تكن مساهمتها تتجاوز 10 بالمائة من إنتاج الكهرباء في جوان 2021.
وسجلت ألمانيا بدورها مستويات قياسية في مساهمة الطاقة الشمسية، حيث وفرت 33 بالمائة من إنتاج الكهرباء خلال شهر ماي، قبل أن ترتفع إلى 36 بالمائة في جوان.
وأشار مركز إمبير إلى أن ارتفاع إنتاج الطاقة الشمسية تزامن مع زيادة الطلب على الكهرباء خلال الشهرين الماضيين، نتيجة الاستخدام المكثف لأجهزة التكييف والتبريد في ظل موجات الحر التي شهدتها أوروبا، وهو ما ساهم في تعزيز استقرار إمدادات الكهرباء مع وصول بعض مصادر الطاقة الأخرى إلى حدودها القصوى بسبب ارتفاع درجات الحرارة وضعف الرياح.
وأوضح المركز أن حصة الطاقة الشمسية تجاوزت مختلف مصادر إنتاج الكهرباء الأخرى، متقدمة على الطاقة النووية التي بلغت 21 بالمائة، والغاز الطبيعي بنسبة 15 بالمائة، وطاقة الرياح بنسبة 14 بالمائة، والطاقة المائية بنسبة 12 بالمائة، فيما تراجعت مساهمة الفحم إلى 8 بالمائة.
وتعد هذه المرة الثالثة فقط التي تتصدر فيها الطاقة الشمسية قائمة مصادر إنتاج الكهرباء في الاتحاد الأوروبي، بعد جوان 2025 وماي 2026، في مؤشر يعكس النمو المتسارع لمشروعات الطاقة الشمسية في الدول الأعضاء، إذ لم تكن مساهمتها تتجاوز 10 بالمائة من إنتاج الكهرباء في جوان 2021.
وسجلت ألمانيا بدورها مستويات قياسية في مساهمة الطاقة الشمسية، حيث وفرت 33 بالمائة من إنتاج الكهرباء خلال شهر ماي، قبل أن ترتفع إلى 36 بالمائة في جوان.
وأشار مركز إمبير إلى أن ارتفاع إنتاج الطاقة الشمسية تزامن مع زيادة الطلب على الكهرباء خلال الشهرين الماضيين، نتيجة الاستخدام المكثف لأجهزة التكييف والتبريد في ظل موجات الحر التي شهدتها أوروبا، وهو ما ساهم في تعزيز استقرار إمدادات الكهرباء مع وصول بعض مصادر الطاقة الأخرى إلى حدودها القصوى بسبب ارتفاع درجات الحرارة وضعف الرياح.
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