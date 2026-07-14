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بلومبرغ: توقف حركة السفن بشكل شبه كامل في هرمز

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a603b229d0d2.72447095_qojmipefkhngl.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 14 Juillet 2026 - 06:17 قراءة: 0 د, 42 ث
      
وكالات - نقلت وكالة "بلومبرغ" عن بيانات تتبع السفن، أن حركة الملاحة بمضيق هرمز متوقفة بشكل شبه كامل في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء.

يأتي ذلك، بينما أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية تعرض الناقلتين الوطنيتين "ممباسا" و"الباهية" للاستهداف بصاروخين جوالين إيرانيين في الممر الجنوبي لمضيق هرمز داخل المياه الإقليمية العُمانية.


وقالت الوزارة إن الهجوم أسفر عن سقوط أحد أفراد طاقم "ممباسا" من الجنسية الهندية، وإصابة 8 آخرين، بينهم 4 إصابات بليغة. وأوضحت أن المصابين هم 6 هنود وأوكرانيان.


وأضافت أن حريقا اندلع في الناقلتين وألحق بهما أضرارا مادية، قبل أن تتم السيطرة عليه، مؤكدة أن الإمارات تحتفظ بحقها الكامل في الرد واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمنها وسيادتها ومصالحها الوطنية.

وكان الجيش الأمريكي أعلن الثلاثاء، أنه أكمل موجة جديدة من الضربات على إيران لليلة الثالثة على التوالي.

وقالت إن هذه الضربات جاءت من أجل إضعاف قدرة إيران على استهداف السفن في هرمز.
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