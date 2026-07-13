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الخارجية الإيرانية: مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة تمر بمرحلة أزمة

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Bookmark article    Publié le Lundi 13 Juillet 2026 - 09:42 قراءة: 1 د, 19 ث
      
قالت وزارة الخارجية الإيرانية أن مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة تمر بمرحلة أزمة، مؤكدة أن طهران لن تكون الطرف الذي يبدأ بانتهاك المذكرة بل إن واشنطن تنتهكها بشكل متكرر.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي، إنه في نص اتفاقية التفاهم، وردت بوضوح أن ترتيبات إعادة فتح مضيق هرمز ستتم من قبل إيران، مشيرا إلى أن بشكل أساسي، الفقرة الخامسة من نص اتفاقية التفاهم ليست قابلة للتفسير بطريقة تسمح للأمريكيين باتخاذ قرارات بناء على تفسيراتهم الخاصة.


وأكد المتحدث أن إبران سعت لآلية لعبور السفن من هرمز بالتشاور مع سلطنة عمان لكن ضغوط واشنطن على مسقط منعت ذلك.
وقال: "بدلا من السماح لإيران بإعادة فتح المضيق وفقا لاتفاقية التفاهم، بدأ الأمريكيون منذ اليوم الأول في التحايل، وحاولوا، من خلال التحريض وبالتعاون مع دول المنطقة، تجاوز المسار الذي تم الاتفاق عليه مع إيران. من خلال هذا الإجراء، انتهكت الولايات المتحدة اتفاقية التفاهم، ووضعت أمن الملاحة في خطر، وساهمت في تصاعد التوتر والصراع في المنطقة".


وفي هذا الصدد، أكد بقائي أنه لم يتم استبعاد أي من القواعد الأمريكية الموجودة في أي دولة من المنطقة من قائمة الأهداف المحتملة.

وقال: "يجب على دول المنطقة أن تستفيد من الدروس المستخلصة من الأوضاع التي مرت بها خلال الأشهر الأربعة الماضية، والتي تسببت فيها وجود الولايات المتحدة"، مضيفا أن "الادعاءات الأمريكية بشأن مرافقة السفن التجارية في مضيق هرمز، تعكس إصرار الولايات المتحدة على استمرار حالة عدم الاستقرار في المنطقة".

من جهة أخرى، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية أن "مقارنة إيران بالكيان الصهيوني من قبل وزير الخارجية التركي أمر مفاجئ"، داعيا أنقرة إلى "أن توضح كيف توصلت إلى هذه المقارنة الغريبة؛ وأن تتجنب تكرار الموضوعات التي تبرر ببساطة السياسات التوسعية للكيان الصهيوني".
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