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قطر تشيّع الأمير السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a547c908bd668.53427023_egijknopqlmfh.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 13 Juillet 2026 - 00:48 قراءة: 1 د, 21 ث
      
شيعت قطر الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الذي وافته المنية صباح يوم الأحد عن عمر ناهز 74 عاما، حيث أدت جموع المصلين الصلاة عليه في مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب في العاصمة القطرية الدوحة.

ونعى الديوان الأميري القطري الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، معلنا الحداد العام في البلاد لمدة 4 أيام.


وقال الديوان الأميري القطري، في بيان، "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى الديوان الأميري فقيد الوطن الكبير المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الذي وافته المنية صباح اليوم".


ووُري جثمان الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الثرى في مقبرة لوسيل.

وأفاد الديوان الأميري بأن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيستقبل المعزين من قادة الدول والأسرة الحاكمة والأعيان والمواطنين بقصر لوسيل أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء.

ويُعد الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني باني نهضة قطر الحديثة. وخلال حكمه، صدر الدستور الدائم للبلاد، ووُضعت "رؤية قطر الوطنية 2030" الساعية لتطوير اقتصاد قائم على المعرفة، وتحويل قطر إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة.

وولد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عام 1952 في مدينة الدوحة، حيث تلقى دراسته الابتدائية والإعدادية والثانوية، ثم التحق بكلية ساندهيرست العسكرية بالمملكة المتحدة، وفيها تخرج في جويلية 1971 وانضم إلى القوات المسلحة القطرية.

وفي عام 1977، بُويِع الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وليا للعهد وعُيّن وزيرًا للدفاع. وفي عام 1989، أصبح رئيسا للمجلس الأعلى للتخطيط، وهو المجلس الذي كان مسؤولا عـن رسم السياسات الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.

وقد تولى الأمير الوالد مقاليد الحكم عام 1995، وفي عام 2013 سلّم الحكم إلى ولي عهده آنذاك الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر الحالي.
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