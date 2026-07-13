أسعار النفط تقفز بأكثر من 3% مع تصاعد المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران
قفزت أسعار النفط العالمية بأكثر من 3 بالمائة مع تصاعد المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، وسط مخاوف من اضطراب حركة شحنات الطاقة عبر مضيق هرمز.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 2.67 دولار، أو 3.51 بالمائة، لتصل إلى 78.68 دولارا للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 2.48 دولار، أو 3.47 بالمائة، إلى 73.89 دولارا للبرميل.
ويأتي هذا الارتفاع عقب إعلان القيادة المركزية الأمريكية، فجر الاثنين، بدء تنفيذ ضربات جديدة ضد أهداف في إيران، قالت إنها تأتي ردا على الهجمات التي استهدفت السفن التجارية في مضيق هرمز.
وأكدت القيادة المركزية، في بيان، أن القوات الأمريكية بدأت عملياتها بأوامر من الرئيس الأمريكي، بهدف تقويض قدرة إيران على مهاجمة السفن التجارية والبحارة المدنيين الذين يعبرون المضيق.
وفي السياق ذاته، نقلت شبكة CNN عن متحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية قوله إن الحرس الثوري الإيراني أطلق النار على سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز، مضيفا أن الجيش الأمريكي تمكن من إسقاط صاروخ كروز وطائرة مسيرة انتحارية إيرانية.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه المخاوف من تأثير أي تصعيد عسكري في منطقة الخليج على إمدادات النفط العالمية، خاصة أن مضيق هرمز يعد أحد أهم الممرات الاستراتيجية لنقل النفط والغاز في العالم.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 2.67 دولار، أو 3.51 بالمائة، لتصل إلى 78.68 دولارا للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 2.48 دولار، أو 3.47 بالمائة، إلى 73.89 دولارا للبرميل.
ويأتي هذا الارتفاع عقب إعلان القيادة المركزية الأمريكية، فجر الاثنين، بدء تنفيذ ضربات جديدة ضد أهداف في إيران، قالت إنها تأتي ردا على الهجمات التي استهدفت السفن التجارية في مضيق هرمز.
وأكدت القيادة المركزية، في بيان، أن القوات الأمريكية بدأت عملياتها بأوامر من الرئيس الأمريكي، بهدف تقويض قدرة إيران على مهاجمة السفن التجارية والبحارة المدنيين الذين يعبرون المضيق.
وفي السياق ذاته، نقلت شبكة CNN عن متحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية قوله إن الحرس الثوري الإيراني أطلق النار على سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز، مضيفا أن الجيش الأمريكي تمكن من إسقاط صاروخ كروز وطائرة مسيرة انتحارية إيرانية.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه المخاوف من تأثير أي تصعيد عسكري في منطقة الخليج على إمدادات النفط العالمية، خاصة أن مضيق هرمز يعد أحد أهم الممرات الاستراتيجية لنقل النفط والغاز في العالم.
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