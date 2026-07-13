أسعار النفط تقفز بأكثر من 3% مع تصاعد المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران

قفزت أسعار النفط العالمية بأكثر منمع تصاعد المواجهة العسكرية بين، وسط مخاوف من اضطراب حركة شحنات الطاقة عبروارتفعت العقود الآجلة لخامبمقدار، أو، لتصل إلى، فيما صعد خامبمقدار، أو، إلىويأتي هذا الارتفاع عقب إعلان، فجر الاثنين، بدء تنفيذ، قالت إنها تأتي ردا على الهجمات التي استهدفت السفن التجارية فيوأكدت القيادة المركزية، في بيان، أن القوات الأمريكية بدأت عملياتها بأوامر من الرئيس الأمريكي، بهدف تقويض قدرة إيران على مهاجمة السفن التجارية والبحارة المدنيين الذين يعبرون المضيق.وفي السياق ذاته، نقلت شبكةعن متحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية قوله إنأطلق النار على سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز، مضيفا أن الجيش الأمريكي تمكن من إسقاطوطائرة مسيرة انتحارية إيرانية.وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه المخاوف من تأثير أي تصعيد عسكري في منطقة الخليج على إمدادات النفط العالمية، خاصة أنيعد أحد أهم الممرات الاستراتيجية لنقل النفط والغاز في العالم.